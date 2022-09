Aggiornamento emergenza Covid-19: i positivi risalgono di nuovo a 33

BOVALINO (RC), 17 NOV - Informiamo la cittadinanza che dall'ultimo aggiornamento avvenuto domenica 15.11 u.s. ad oggi la situazione contagi sul nostro territorio comunale è nuovamente cambiata.

In particolare si sono registrati:

- CASI POSITIVI NUOVI (tampone molecolare) n. 11;

- CASI POSITIVI al tampone ANTIGENICO o RAPIDO (pertanto da verificare con tampone molecolare) n. 6;

- CASI GUARITI n. 3;

Pertanto sul territorio comunale abbiamo attualmente i seguenti casi totali:

. CASI POSITIVI ATTIVI n. 33

. CASI POSITIVI al tampone ANTIGENICO o RAPIDO n. 11

. GUARITI n. 40.

Si tratta per lo più di persone già in quarantena precauzionale e obbligatoria da diversi giorni a seguito della mappatura effettuata in sinergia con il Comando Stazione dei Carabinieri di Bovalino e la Centrale Operativa di Locri e l'Unità di Crisi della Prefettura di Reggio Calabria.

Inoltre, tale evoluzione rappresenta un trend di crescita che era stato ampiamente previsto e ribadito.

Per tali motivi è fondamentale tenere alto il livello di attenzione e seguire sempre più le regole e le misure previste per impedire la diffusione del Covid-19.

Si ribadisce che l’ingente numero di tamponi che vengono inviati dalla Locride ai laboratori fa sì che ci siano ritardi nell’esecuzione degli stessi ma non appena saremo in possesso dei dati ufficiali verranno come sempre comunicati.

Dei casi positivi accertati, sia con il tampone MOLECOLARE e sia con il tampone ANTIGENICO vi sono solo due persone ricoverate ma le cui condizioni non destano preoccupazioni, mentre gli altri sono asintomatici o presentano qualche sintomo.

Non finiremo mai di dire che è ESSENZIALE, ai fini del contenimento del contagio, il rispetto delle seguenti regole fondamentali:

- l'obbligo di utilizzo corretto della mascherina, sia all'aperto e sia al chiuso,

- il divieto di assembramento.

- l'obbligo di igienizzare le mani ed evitare contatti o abbracci.

- Come sempre esprimiamo vicinanza e solidarietà alle persone risultate positive e a coloro che sono in quarantena precauzionale.

Continueremo a lavorare e a batterci per garantire a tutti i cittadini l’assistenza necessaria e si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione che sta dimostrando per contrastare la diffusione del Covid-19.

#bovalinoandratuttobene