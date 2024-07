Incendio nel condominio di Ravenna: Fiamme partono da uno scooter, 25 residenti in ospedale

Una palazzina evacuata in zona Darsena a causa delle fiamme partite da uno scooter nel scantinato, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente e la comunità locale mostra solidarietà.

RAVENNA, 15 MAG. - Una palazzina nel cuore di Ravenna è stata teatro di un drammatico incendio nella notte del 14 maggio, con conseguenze che hanno colpito direttamente la comunità locale. Il fuoco, divampato intorno alle 23 in via Gulli, zona Darsena, ha richiesto un'immediata evacuazione degli abitanti.

Le fiamme hanno avuto origine da uno scooter, il cui parcheggio nel scantinato del condominio ha innescato un rapido sviluppo dell'incendio, con il fumo che ha rapidamente invaso le scale, rendendo difficile la fuga per gli occupanti.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo, mettendo in atto un'operazione di salvataggio che ha coinvolto l'evacuazione di 16 famiglie, con le persone fatte uscire dalle finestre per garantire la loro incolumità.

Il servizio sanitario 118 è stato allertato e ha trasportato in ospedale 25 persone per accertamenti medici, sebbene non si segnalino gravi condizioni tra i feriti. Le forze dell'ordine sono intervenute per garantire la sicurezza dell'area e supportare le operazioni di soccorso.

L'origine precisa dell'incendio è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di chiarire le cause di questo tragico evento. Tuttavia, è evidente che l'episodio ha avuto un impatto significativo sulla comunità, richiamando l'importanza della sicurezza e della prontezza di intervento in situazioni di emergenza come questa.

Resta da valutare l'estensione dei danni al condominio e le misure necessarie per garantire il recupero e la sicurezza degli abitanti. La solidarietà e il supporto della comunità locale si sono già manifestati, evidenziando la capacità di risposta e resilienza di fronte a eventi così tragici.