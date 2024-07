Workinvoice conferma Digital Angels come partner strategico per il 2024

Digital Angels, agenzia di comunicazione e marketing integrata, supporta Workinvoice, punto di riferimento per le imprese nei servizi finanziari online, per un progetto strategico integrato.

Workinvoice è una società Fintech che consente alle PMI di cedere le proprie fatture a investitori istituzionali e ottenere liquidità immediata in maniera più flessibile rispetto al ricorso ai canali tradizionali (factoring e banche), tutto ciò in modo semplice e veloce grazie all’utilizzo di un marketplace completamente digitalizzato.

Da anni ormai Workinvoice rinnova la propria fiducia come partner strategico a Digital Angels che, per il 2024, ha sviluppato un piano strategico integrato articolato su sei aree chiave: Strategy, Media Planning, SEO, Data Analytics, Social Media Marketing e Creatività. L'obiettivo principale di questo progetto è la generazione di nuove opportunità di business con le aziende e le PMI italiane.

Le attività media concorreranno al raggiungimento degli obiettivi di performance omnichannel di Workinvoice. Tutti i canali della media strategy integrata, tra cui LinkedIn, Google Search, DEM, mailing cartaceo e programmatic media, saranno quindi orientati sulla parte più bassa del funnel al fine di generare contatti di qualità.

Il piano strategico comprende un’attività di Search Engine Optimization, mirata a migliorare le performance organiche e la reputazione online di Workinvoice. Inoltre, grazie al Team di Data Analytics, verrà tratto il massimo vantaggio dai dati di clienti e lead, attraverso l’utilizzo di strumenti come il Web Tracking e Customer Analytics.

Il coinvolgimento del team di Social Media Marketing è finalizzato all’ottimizzazione dei canali organici di LinkedIn e Facebook, mentre il Team Creativo si concentrerà sulla creazione di un nuovo concept creativo per rafforzare l'immagine del brand Workinvoice oltre alla produzione di contenuti per i social media e la realizzazione di un visual per celebrare il decimo anniversario del brand.

“La collaborazione pluriennale tra Workinvoice e Digital Angels sottolinea il nostro ruolo di pionieri nel fintech, dove comunicazione e marketing sono essenziali per promuovere soluzioni finanziarie innovative. Questa partnership, rinnovata per il 2024, risponde efficacemente alle esigenze sempre più complesse delle PMI italiane, testimoniando quanto sia cruciale, oggi più che mai, l'innovazione nei servizi finanziari per il loro sviluppo e successo.” - dichiara Matteo Tarroni, CEO di Workinvoice.

“Sono orgoglioso di affiancare il team marketing di Workinvoice nell’ambizioso percorso di business 2024. L’enorme progetto di consulenza e l’execution multidisciplinare ci consentono di evolvere la tradizionale relazione Cliente-Fornitore: il modello di Partnership che proponiamo è il vero vantaggio competitivo per rispondere con efficacia alle sfide sempre nuove imposte dal Mercato.” - dichiara Fulvio Di Giangiacomo, Strategy Director di Digital Angels.

“La fiducia di Workinvoice verso il nostro approccio strategico ci ha dato l’opportunità di dare forma a un progetto di comunicazione e marketing tailor-made veramente integrato. 6 Stream coinvolti in un progetto a 360° che mette al servizio di un player leader del mercato Fintech il meglio che Digital Angels ha da offrire. La consulenza strategica, frutto di un approfondito lavoro di analisi, è stata la chiave di volta che ha introdotto nella lunga relazione fra Workinvoice e Digital Angels una serie di novità e opportunità che prima non erano mai state percorse.” - dichiara Adi Kulović, Strategist di Digital Angels.