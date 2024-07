Sa.Spo. Nuoto: Francesca Secci impegnata negli Italiani Master paralimpici a Roma

CAGLIARI, 10 MAGGIO 2024 - Eccola, puntuale, risoluta nel mettersi sempre e comunque in discussione. Più volte campionessa italiana, due partecipazioni alle Paralimpiadi e altri podi a più non posso Francesca Secci insiste nel voler regalare nuove emozioni ai suoi amici/tifosi e all’entourage saspino. Che sia una piscina o il mare aperto, lei non ha mai trascurato quel liquido prodigioso che le ha condizionato la vita, trasmettendo una passione inaudita. In realtà la gara è l’ultimo tassello di una ritualità che va avanti da decenni, ma se l’agonismo non l’avessero inventato, lei aggredirebbe comunque le onde salmastre o le tavole clorate con identica intensità.

Ma visto che c’era non si tira indietro nel compilare il modulo d’iscrizione che la porta dritta, dritta verso la piscina Zero9 di Roma dove domenica 12 maggio 2024 è in programma sia il Campionato Italiano Master FINP, sia l’VIII Trofeo Nota Chi Nuota aperto ai tesserati FIN.

Affronta la trasferta con la sua collega della società Ferrini Silvia Quarantiello che oltre ad assisterla in gara si tufferà a sua volta per cimentarsi nelle gare non paralimpiche.

Lo scorso anno l’atleta selargina conquistò il titolo italiano Master 30 cumulando l’ottimo riscontro cronometrico nei 100 dorso (che le valse la migliore prestazione assoluta), con quello dei 100 farfalla (seconda prestazione assoluta): insomma oro blindato!

E anche quest’anno riproporrà le stesse specialità senza prendersi troppo sul serio, gareggiando sia la mattina, sia il pomeriggio. “Voglio divertirmi – sintetizza Francesca – perché prendo parte ad una manifestazione molto bella dove convergono tantissimi atleti. Certo, non vado impreparata, la tabella di marcia studiata con il mio allenatore Alessandro Medda è stata assecondata senza scossoni, insomma più o meno tutto è proceduto per il meglio”.

Nella foto Silvia Quarantiello e Francesca Secci