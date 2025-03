Aggressione a Striscia la Notizia a Catanzaro: damigiana di vetro contro il cameraman, minacce alla troupe

Montepaone (Catanzaro) – Una troupe di Striscia la Notizia, il noto tg satirico di Canale 5, è stata vittima di un’aggressione violenta mentre stava realizzando un servizio sui trasporti sanitari in Calabria. L’inviato Michele Macrì e la sua squadra si trovavano a Montepaone per indagare sulla presunta illegalità di alcune imprese funebri che offrirebbero anche servizi di ambulanza, attività espressamente vietata dalla normativa regionale.

L'inchiesta e l'imboscata

Per documentare la situazione, la troupe ha utilizzato un’attrice che, fingendosi una badante, ha contattato una di queste aziende richiedendo un trasporto dall’ospedale a casa per un’anziana paziente. L'impresa, nonostante il divieto, ha confermato la disponibilità al servizio. A questo punto, Macrì ha deciso di recarsi sul posto per chiedere spiegazioni e verificare la regolarità dell’attività svolta.

La reazione violenta

Ciò che doveva essere un confronto si è trasformato in un’aggressione. Di fronte alle domande incalzanti dell’inviato, uno degli uomini coinvolti ha perso la pazienza, afferrando una damigiana di vetro e scagliandola con forza contro il cameraman. Ma l’ira dell'aggressore non si è fermata qui: anche una seconda operatrice della troupe è stata presa di mira.

Minacce e fuga

Dopo l’attacco, i giornalisti hanno deciso di lasciare la zona per evitare ulteriori conseguenze. Tuttavia, mentre salivano in auto, un giovane si è avvicinato al veicolo, si è sporto all’interno e, con tono minaccioso, ha detto: «Vi vengo a prendere sotto casa», lasciando intendere che la vicenda non fosse finita lì.

L’episodio in onda stasera su Striscia la Notizia

Il servizio con le immagini dell’aggressione andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia. Il programma ha più volte portato alla luce irregolarità e illeciti in vari settori, suscitando spesso reazioni violente da parte di chi non gradisce l’attenzione mediatica.

Denunce e sicurezza dei giornalisti

Dopo l'episodio, la troupe ha sporto denuncia alle autorità competenti. Questo ennesimo caso di violenza contro i giornalisti solleva ancora una volta il tema della sicurezza per chi fa inchieste sul campo, specie in contesti delicati come quello dei servizi sanitari e funebri.

L’episodio riaccende i riflettori sulla necessità di proteggere la libertà di stampa e il diritto all’informazione, valori fondamentali per la democrazia.

(Finte Striscia la Notizia