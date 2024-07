Ombre di giorno: l'Eclissi totale di sole tra poche ore ecco da dove vederla

Un spettacolo astronomico senza precedenti si prepara a incuriosire e illuminare gli appassionati del cielo nordamericano

8 aprile 2024 - Un evento celeste di rara bellezza sta per avvolgere il Nord America in un'oscurità diurna. Oggi, gli occhi degli appassionati di astronomia e di tutti coloro che sono incuriositi dai segreti del cosmo saranno puntati verso il cielo per la "Grande Eclissi Nordamericana", un'eclissi totale di Sole che promette di lasciare un segno indelebile nel registro degli eventi astronomici del 2024.

Il fenomeno, che trasformerà il giorno in una sorta di notte temporanea, è programmato per questo lunedì, offrendo una visione perfetta a coloro che si troveranno lungo il suo percorso che attraversa il continente, dal cuore del Messico, passando per gli Stati Uniti, fino a raggiungere il freddo Canada.

Un'eclissi solare totale si presenta quando la Luna si colloca esattamente tra la Terra e il Sole, nascondendo la luce solare e gettando una penombra suggestiva sulla Terra. La particolarità dell'evento di quest'anno è amplificata dal fatto che la Luna sarà in perigeo, ovvero nel punto più vicino al nostro pianeta, appena un giorno dopo aver raggiunto questa posizione nel suo orbita. Questo aspetto renderà il satellite naturale della Terra particolarmente imponente nel cielo, ingrandendo il suo diametro apparente del 5,5% e consentendo una totale eclissi del Sole per un tempo massimo di 4 minuti e 28,13 secondi in determinate località.

Sebbene l'eclissi possa essere osservata in modo parziale da regioni remote come le Svalbard in Norvegia e il Nord-Ovest della Spagna, dove si preannuncia uno spettacolo emozionante, l'Italia rimarrà esclusa dalla lista dei paesi privilegiati. I cieli italiani non si oscureranno sotto la danza celestiale di Luna e Sole, ma gli appassionati potranno unirsi virtualmente all'evento grazie ai live streaming disponibili su internet.

Un monito importante viene dagli esperti: la sicurezza prima di tutto. Non si dovrebbe mai tentare di osservare un'eclissi solare direttamente e senza protezione. Strumenti adeguati e filtri omologati sono essenziali per proteggere la vista da danni potenzialmente irreversibili.

La Grande Eclissi Nordamericana si annuncia quindi come un appuntamento imperdibile per gli osservatori del cielo e un'occasione unica per la scienza, che continua a studiare questi fenomeni per comprendere meglio il nostro universo.