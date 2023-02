Prodotti e servizio gratuiti o a prezzi vantaggiosi online: ecco cosa sapere

In un periodo storico dove gli acquisti online sono diventati la normalità, le strategie di marketing delle grandi aziende stanno virando verso soluzioni molto interessanti e proficue. In un mercato sempre più competitivo, in cui la migliore strategia di web marketing può fare la differenza per emergere, una delle soluzioni più interessanti ed efficaci risiede nei bonus e nei codici sconto.

L'importanza dei codici sconto per gli acquisti digitali

Per quanto tantissimi consumatori siano ancora legati all'acquisto di beni e servizi nei negozi fisici, è innegabile che i sistemi digitali stanno ormai prendendo il sopravvento. I più giovani, soprattutto, acquistano ciò che desiderano direttamente online, usufruendo anche della community che permette di informarli su possibili codici sconto e coupon speciali.

La trasformazione verso il mondo digitale è data non solo dalla comodità nel poter scegliere ciò che si desidera da qualsiasi parte del mondo, ma anche dal risparmio significativo di cifre importanti. Comparare in pochi secondi il prezzo su più piattaforme online permette di ridurre al minimo la spesa, condizione difficilmente applicabile in un negozio fisico, che già di per sé comporta delle spese per raggiungerlo. Gli utenti amano iscriversi a un servizio online per gli acquisti poiché possono beneficiare di tante promozioni, spesso quotidiane, usufruendo di codici sconto flash o bonus di benvenuto.

I benefici dei codici sconto

Non è difficile immaginare perché un servizio online sia molto più vantaggioso di un acquisto nel negozio fisico, ma è opportuno sottolineare che i codici sconto hanno incrementato ancor di più tale trasformazione dal reale al digitale. Ma quali possono essere i vantaggi nell'utilizzare dei codici sconto o dei bonus?

Risparmiare sugli acquisti: non vi è ombra di dubbio che il vantaggio più evidente nell''utilizzare dei codici sconto risieda nel risparmio sul prezzo finale del prodotto. Il coupon usualmente incide con una percentuale variabile molto conveniente, che può consentire un risparmio dal 5% all'80%.

Come è facile dedurre, riuscire a risparmiare una parte del costo totale del prodotto rende la ricerca dei codici sconto una vera e propria missione giornaliera. Non è un caso che tantissimi gruppi Telegram siano nati con l'obiettivo di offrire al consumatore un bacino di informazione legato a tale tipologia di sconti.

Fidelizzazione all'azienda: sia le aziende, che gli utenti che usufruiscono degli sconti creano un legame che è oltre il semplice acquisto. Oltre al risparmio economico, il consumatore può conoscere nuovi brand, apprezzandoli e diventando loro cliente periodico.

L'utilizzo di una strategia di web marketing votata alla diffusione dei codici sconto è particolarmente funzionale, migliorando la fidelizzazione dei clienti e mostrando le potenzialità di un'azienda.

Newsletter: si associa alla fidelizzazione anche l'utilizzo di una newsletter dedicata. Quando si applica un codice sconto, con molta probabilità bisogna essere iscritti alla piattaforma di riferimento, quest'ultima non solo può usufruire di sistemi di analisi dei cookie, ma può richiedere l'iscrizione alla newsletter aziendale.

Tale processo, sebbene possa sembrare vantaggioso solo per l'azienda, in realtà consente anche ai consumatori di essere sempre aggiornati sulle promozioni e gli sconti futuri.

Brand reputation: uno dei motivi che spinge maggiormente le aziende a utilizzare i codici sconto è migliorare la reputazione del marchio. Una strategia di marketing, votata alla valorizzazione delle promozioni, induce i consumatori ad apprezzare il brand e considerarlo affidabile per i propri acquisti presenti e futuri.

L'applicazione di un sistema di questo genere migliora anche la percezione che gli utenti hanno verso le promozione future, infatti, questi sentiranno l'esigenza di iscriversi alle piattaforme di comunicazione del marchio di riferimento per restare sempre aggiornati sugli sconti, approfittando di fatto di un continuo risparmio nel tempo.

Tali benefici sono evidenti soprattutto nella presenza di siti dedicati che si occupano di reperire i codici sconto per i consumatori. Oltre ai gruppi Telegram, sul web esistono diverse piattaforme adibite alla raccolta di codici sconto e bonus da proporre a chi vuole acquistare con un prezzo inferiore su specifici negozi online.

La ricerca continua di coupon potrebbe sembrare complessa, ma in realtà con le giuste fonti di informazione si possono ottenere degli ottimi sconti. Sicuramente tale strategia di marketing migliora notevolmente gli introiti delle aziende, ma in questo caso può considerarsi una condizione vantaggiosa per entrambe le compagini.

L'incidenza dei bonus senza deposito nel mondo del gioco online

Considerando i codici sconto è inevitabile ritrovarsi nell'ambito della vendita al dettaglio, come l'abbigliamento o gli eCommerce più noti. Il discorso però può ampliarsi anche ad altri settori in ascesa, come quello del gioco online.

Negli ultimi anni sempre più casinò online pianificano strategie di web marketing sul bonus senza deposito. Tale sistema non è vincolato ai soli casinò online illegali, anzi, è molto vicino ai casinò online AAMS con bonus senza deposito per piattaforme legali e certificate. Cosa si intende per bonus senza deposito dei casinò online?

I bonus senza deposito non sono altro che delle somme di denaro digitali che vengono offerti agli iscritti della piattaforma di gioco oppure a coloro che vogliono iscriversi. Questi si definiscono senza deposito poiché possono essere utilizzati per il gioco online senza necessariamente depositare dei soldi sulla piattaforma.

Usualmente i bonus di questa tipologia sono legati all'iscrizione alla piattaforma oppure vengono elargiti nel momento in cui l'account dell'utente non è attivo per un po' di tempo. Grazie ai bonus si può giocare ai diversi giochi messi a disposizione della piattaforma, rispettando le regole di fondo della promozione.

Non c'è una tempistica predefinita di quando questi vengano distribuiti, ma è opportuno verificare le regole del bonus per poterne ricavare la massima resa. Ogni casinò online dispone di una sezione per i depositi dei propri soldi e quelli per i bonus, differenziando sin da subito quali possono essere utilizzati e in quali giochi.

Bonus e codici sconto: l'evoluzione futura

Analisi effettuata fino a questo momento evidenzia come i bonus e i codici sconto siano componenti essenziali nell'era di internet. Gli utenti sono ormai alla continua ricerca di sconti per approfittare dell'offerta migliore. In questo continuo mutamento però è opportuno sottolineare come tale sistema non debba essere considerato solo come una strategia di marketing favorevole all'azienda, ma anche un'opportunità reale per i consumatori.

La nascita di siti specializzati per informare gli utenti sui diversi coupon è la dimostrazione che questi possano realmente incidere sul costo complessivo di un servizio o prodotto, ma in futuro come potrebbe cambiare?

L'utilizzo di codici sconto o di bonus senza deposito non è sicuramente nato da poco, ma in questo momento storico è in piena rampa di lancio ed è ipotizzabile che per qualche anno resti una delle strategie di marketing più utilizzate e proficue, sia per i consumatori che per le aziende.