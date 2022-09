Tradizione o innovazione? I vantaggi dei casinò online

Grazie alla digitalizzazione, molte attività che un tempo era possibile svolgere esclusivamente dal vivo oggi possono essere portate avanti anche online: uno degli esempi più riusciti a quello dei casinò digitali, un genere di piattaforme che è riuscito a integrare in maniera ideale tradizione e innovazione grazie all’impiego mirato di tecnologia e internet.



Fonte: Unsplash.com

Cataloghi più ricchi e live streaming: i vantaggi del gioco digitale

Uno dei punti di forza dei casinò digitali è la disponibilità costante e l’assortimento sempre crescente dei giochi di slot online: a differenza dei casinò tradizionali, infatti, online è possibile accedere a cataloghi molto più ampi, non solo per ragioni di spazio ma anche di aggiornamento continuo, e trovarsi così a poter giocare con gli ultimi titoli come la saga di “Age of The Gods: Norse” e “Kingdoms Rise Captain’s Treasure”, e non solo con le varianti più classiche delle slot online. La vastità dei cataloghi digitali è infatti uno dei benefici maggiori per chi sceglie di giocare online: ovviamente non riguarda solamente le slot machine ma anche tutti gli altri giochi da casinò che è possibile portare avanti online, dal blackjack alla roulette americana o europea, dalle numerose varianti di video poker ai tornei di carte e, per finire, tutte le versioni dei giochi live, ossia da giocare in streaming in diretta, dei giochi appena citati. Grazie allo streaming, altro punto forte dei casinò online, si può godere di un'esperienza di gioco ottimizzata, simile in tutto e per tutto a quella dal vivo grazie alla presenza di croupier per regolare le partite, ma con l'aggiunta di interfacce sofisticate che permettono di tenere traccia di mosse e punteggi in maniera molto più efficace e accattivante al tempo stesso.

Gli altri punti di forza del gioco online: assistenza ai clienti e metodi di pagamento

I vantaggi dei casinò online e rispetto a quelli fisici non si fermano ovviamente ai cataloghi e ai tipi di giochi che è possibile trovare online. Un altro dei benefici di questo genere di piattaforme è la possibilità di rivolgersi al servizio di assistenza ai clienti in orari molto più estesi rispetto a quelli tradizionali, in molti casi addirittura 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per giunta attraverso vari canali e non solo telefonicamente. Anche la possibilità di effettuare pagamenti e transazioni con diversi metodi è un vantaggio non indifferente per chi si trova a iscriversi alle piattaforme dedicate al gioco online: tra i metodi di pagamento accettati ci sono infatti non solo i più comuni, come le carte di credito e quelle di debito, ma anche i portafogli elettronici come PayPal e Skrill, nonché la possibilità di utilizzare carte prepagate come la carta Postepay, messa a disposizione da Poste Italiane in varie tipologie.



Fonte: Unsplash.com

Giocare online o giocare dal vivo è perciò di sicuro un'esperienza differente: le innovazioni tecnologiche come il live streaming e la possibilità di riscuotere i pagamenti delle proprie vincite con diversi metodi concorrono senza dubbio a rendere l'esperienza digitale più interessante e variegata rispetto a quella “classica”.