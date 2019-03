Aggressione brutale a Vittoria: scattano due fermi

RAGUSA, 11 MARZO - Dopo 24 ore di indagini la polizia di Stato ha sottoposto a fermo per tentato omicidio due italiani pregiudicati. Squadra mobile e commissariato di Vittoria, con l'ausilio della polizia scientifica, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati. Uno dei fermati e' ancora piantonato in ospedale perche' si e' ferito a una mano durante la brutale aggressione che sarebbe avvenuta a casa di un pregiudicato il quale attualmente versa ancora in gravi condizioni ed e' in prognosi riservata. Il fratello della vittima e' rimasto ferito lievemente nel tentativo di difendere il congiunto. Gli investigatori hanno sentito diversi testimoni e analizzato i filmati di vicini impianti di video sorveglianza. La procura della Repubblica di Ragusa ha disposto il carcere per uno dei due fermati e il piantonamento a vista per quello ferito.