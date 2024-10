AI, Mariarita Cupersito nel gruppo di lavoro della Commissione europea sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale

La giurista e giornalista Mariarita Cupersito è stata selezionata come membro del primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l'intelligenza artificiale per scopi generali organizzato dalla Commissione Europea - Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale (AI Office), DG CNECT.

Con un team di esperti, la Cupersito lavorerà alla stesura della versione finale del GPAI Code of Practice, un’iniziativa che mira a garantire la corretta applicazione del regolamento AI Act per i modelli di IA di uso generale e per quelli con rischi sistemici. Il Codice di condotta servirà da linea guida per i fornitori di IA generica, garantendo che soddisfino i requisiti dell'AI Act e affrontino le sfide associate alla gestione dei rischi legati all'IA.

“Sono felice di poter prendere parte a questo processo inclusivo e trasparente che culminerà, il prossimo anno, nella versione finale del Codice di condotta", ha dichiarato la Cupersito. “L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più importanti opportunità dei nostri tempi ed è necessario stabilire delle regole che ne promuovano un utilizzo responsabile e conforme alla normativa in evoluzione, non penalizzando al contempo la competitività europea rispetto a Paesi terzi".

Già avvocato e funzionaria ministeriale, nonché giornalista, Mariarita Cupersito scrive da anni in materia di diritti umani, geopolitica, etica dell'intelligenza artificiale e disparità di genere; ha collaborato, tra gli altri, con l’Istituto Analisi Relazioni Internazionali e con Opinio Juris- Law and Politics Review. Molti suoi articoli sono stati citati su riviste straniere, ricerche e tesi accademiche.

La versione finale del Codice di condotta sarà pubblicata e presentata in una plenaria di chiusura, prevista per aprile 2025. Le disposizioni del regolamento sul codice di condotta entreranno in vigore 12 mesi dopo l'entrata in vigore della legge, il primo agosto 2025.