Aifa: pillola anticoncezionale gratis per tutte le donne, i dettagli

Aifa approva la gratuità della pillola anticoncezionale e della Prep per migliorare la salute sessuale e prevenire l'Hiv.



Il Cpr dell'Aifa ha preso una decisione importante riguardo alla gratuità della pillola anticoncezionale per tutte le donne, con una stima di costo per lo Stato di circa 140milioni di euro all'anno. La presidente del Cpr, Giovanna Scroccaro, ha spiegato che l'agenzia ha analizzato i contraccettivi sul mercato divisi per "generazione" e ha scelto quelli con i prezzi più bassi.

Questa decisione consentirà di ampliare la platea di donne che potranno usufruire della contraccezione orale gratuita, migliorando il ricorso alla contraccezione in Italia. Inoltre, il Cpr ha anche approvato la gratuità della profilassi pre-esposizione contro il virus dell'Hiv, la Prep. La decisione è stata presa prima della scadenza del mandato e dell'arrivo della riforma dell'Agenzia, attesa per l'estate. Scroccaro ha sottolineato che non essendoci stata alcuna contrattazione di prezzi per i prodotti, è difficile dire se una pillola da 25 euro sia migliore di quelle che costano 10 euro.

La decisione dell'Aifa rappresenta un passo avanti importante per la salute sessuale e riproduttiva delle donne italiane, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che sottolinea l'importanza dell'accesso alla contraccezione come un diritto umano fondamentale.

La presidente Scroccaro ha anche evidenziato l'importanza della gratuità della Prep, la profilassi pre-esposizione contro il virus dell'Hiv, per prevenire l'infezione nelle persone a elevato rischio di contrarre il virus. La decisione dell'Aifa rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l'Hiv e contribuirà a ridurre la diffusione del virus in Italia.

In sintesi, l'approvazione della gratuità della pillola anticoncezionale e della Prep da parte dell'Aifa rappresenta una decisione importante per migliorare la salute sessuale e riproduttiva delle donne e la prevenzione dell'Hiv.