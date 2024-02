Al Festival di Sanremo e in streaming su tutte le piattaforme digitali MARGHERITA DEVALLE con “FATTY FURBA”

In questi giorni MARGHERITA DEVALLE ha intervistato sui suoi canali social alcuni tra i più importanti artisti in gara al Festival di Sanremo (https://www.tiktok.com/@margherita_devalle) ed è tornata dalla settimana del Festival della Canzone con un bagaglio di tips in pieno spirito Fatty Furba, proprio come dopo le lunghe chiacchierate racchiuse nel suo podcast ispirazionale “FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa”. Il personaggio furbo di Margherita, infatti, ormai da diversi anni dà voce alle storie di personalità che in Italia e in giro per il mondo sono diventate punto di riferimento per se stesse e per gli altri.

Margherita Devalle a Sanremo ha chiesto ad alcuni degli artisti in gara, Renga e Nek, Rose Villain, Negramaro, Gazzelle, Alessandra Amoroso, Santi Francesi, Geolier, “Qual è il numero più furbo che hai in rubrica?” e “Qual è la cosa più furba che hai fatto nella vita?” raccogliendo interessanti spunti per aiutare i suoi follower e i fan degli artisti non solo a conoscere meglio il loro cantante preferito ma anche a farsi furby e a divertirsi.

È appena terminata la quarta stagione del podcast “FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming in audio e video.

La protagonista della prima puntata è Andrea Delogu (https://spoti.fi/3NqRR6k) che si racconta a Margherita Devalle in una chiacchierata in cui si passa dal suo passato da vocalist, fino ad arrivare alla sua infanzia vissuta a San Patrignano, insieme ai suoi genitori, ai lavori in radio e tv e al suo attuale successo. Nel racconto ci sono alcune chicche inedite, come un disco pubblicato in Sud America negli anni 2000 e una Delogu superstar nelle Filippine grazie a un cinepanettone. Un racconto spensierato e aperto con spunti di riflessione sul mondo della donna, la televisione, la dislessia, gli haters.

Nella seconda puntata invece Vanessa Villa (https://spoti.fi/41Fe9qY) insegna a Margherita le tecniche di rilassamento per diventare delle vere guerriere gentili trovando il giusto approccio alle giornate più difficili. In questo “gentle talk” affrontano argomenti come il benessere mentale, la crescita personale, i chakra e cosa significa essere madri lavoratrici oggi.

Nel terzo episodio Laura Inghirami (https://spoti.fi/3U7G29r) racconta a Margherita come è nata la sua passione per i gioielli ereditata dai nonni materni, fino ad arrivare alla creazione di “Donna Jewel” e al suo attuale successo. Nella chiacchierata emergono anche alcune curiosità legate alla preziosa collezione di spille di Laura, alle antichissime origini degli anelli di fidanzamento, alla Gioconda e al ruolo dei gioielli nel contesto dell'arte moderna, esplorando il significato che questi oggetti possono assumere nell'ambito artistico.

Diletta Bellotti (https://spoti.fi/3u4Bu8X), nella quarta puntata, offre importanti spunti di riflessione su caporalato, diritto al lavoro, transfemminismo, giustizia climatica e racconta cosa significa essere attivista oggi e di come è cambiata questa figura nel tempo anche in relazione all’utilizzo dei social per veicolare i messaggi proponendo anche spunti pratici su “diventare attivi”.

Chadia (https://spoti.fi/3SjbEpN), nell’ultima puntata, si racconta a Margherita in una chiacchierata profonda, divertente e senza filtri in cui si passa dalle sue origini marocchine, all'infanzia vissuta con i genitori in una casa popolare di Torino, fino ad arrivare alle sue passioni per il calcio (era nelle giovanili della Juventus), l'Egitto e i gattini, al programma televisivo diventato poi libro "Sex, Lies & Chadia", alla musica rap e al suo attuale successo, connesso al fatto di quanto sia complicato mostrarsi sui social media al 100%.

Sono storie di coraggio, determinazione e fiducia, di coloro che stanno portando un cambiamento nel mondo in cui viviamo. La condivisione delle esperienze degli ospiti del podcast diventa fonte di ispirazione e di motivazione per gli ascoltatori, accompagnandoli nei loro percorsi di crescita e realizzazione personale, nel segno di un futuro più inclusivo, empatico e sostenibile per tutti.

Questa nuova stagione porta con sé una importante novità: per la prima volta è anche in video!

Il podcast “FATTY FURBA” arriva ad un momento di svolta: gli ascoltatori hanno la possibilità di immergersi totalmente nel mondo Fatty Furba vivendo le conversazioni in maniera più immersiva.

Fantastudio, hub creativo al femminile nel quartiere Stadera a Milano, diventa la nuova casa di “FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa” stagione4: scelta questa non casuale ma dettata dalla condivisione di valori come l'inclusione, la body positivity, l'empowerment femminile e la valorizzazione del quartiere che caratterizzano “FATTY FURBA”.

Con Margherita Devalle (scrittura, conduzione, audio editor) hanno collaborato Margherita Mazzera (Project Manager), Giulia Trimarchi (Video Editor), Irene Guastella (Photo), Carolina Amoretti (Fantastudio/Fantabody Owner), Francesco Sacco (Audio Sigla), Carola Nava (Logo).

Margherita Devalle è speaker radiofonica, presentatrice TV, podcaster ma non solo, è anche music&festival addicted. Dal 2016 è On Air su Radio Popolare con il suo programma LaFigliaDelDottore e presenta i festival musicali più interessanti in giro per l’Italia e per il mondo, con le interviste agli artisti più interessanti del momento. È attiva sul web con rubriche e aneddoti di viaggio e collabora con Billboard Italia, Triennale Milano e Milano Music Week e molti altri. A febbraio 2021 lancia il podcast Fatty Furba dove intervista personalità come Carlotta Vagnoli, Paola Zukar, Tea Hacic-Vlahovic, Arisa,... È pronta ad esplorare il mondo con la velocità di una serie tv e le sonorità di un programma radiofonico. Nel 2023 è selezionata e supportata a livello globale come Innovator da Keychange, movimento internazionale che lavora per una totale ristrutturazione dell'industria musicale nel raggiungimento della piena parità di genere.