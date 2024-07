Scoperta delle Bellezze di Monterosso Calabro: Il Vespaclub Rizziconi in Esplorazione

MONTEROSSO CALABRO, 28 Aprile 2024 - I vespisti del Vespaclub Rizziconi APS hanno intrapreso un'altra avventura emozionante per scoprire e valorizzare il ricco patrimonio della Calabria. In sella alle loro classiche Vespe, i membri del club hanno preso la strada verso Monterosso Calabro, un antico gioiello incastonato tra le Serre calabre.

Sotto l'ospitalità del Sindaco Lampasi e dell'Amministrazione Comunale, i vespisti sono stati accolti calorosamente e guidati attraverso i suggestivi vicoli del centro storico. Lungo il percorso, hanno avuto l'opportunità di ammirare panorami mozzafiato, antiche chiese e sontuosi palazzi nobiliari, testimoni del profondo legame tra la comunità locale e la sua storia millenaria.

Monterosso Calabro è una città intrisa di storia, dove ogni angolo racconta un capitolo affascinante del passato. I vespisti hanno respirato l'atmosfera di un'epoca d'oro mentre passeggiavano tra i suggestivi vicoli, immersi nel fascino del tempo che sembra essersi fermato.

Nel pomeriggio, l'avventura ha condotto i partecipanti a un meritato pranzo immerso nella natura, presso l'oasi WWF del lago Angitola. Qui, Pino Paolillo, responsabile del Settore Conservazione dell'oasi, ha fornito interessanti approfondimenti sulle peculiarità dell'area, sottolineando il suo ruolo cruciale nella protezione della flora e della fauna locali.

L'escursione del Vespaclub Rizziconi APS non è solo un viaggio alla scoperta di luoghi affascinanti, ma anche un'opportunità per promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Calabria. Con il loro spirito avventuroso e il rispetto per il territorio, i vespisti continuano a dimostrare il loro impegno verso la bellezza e la diversità della nostra terra.