Concorso fotografico promosso da "Catanzaro è la mia città". Al via mostra fotografica vedi Catanzaro e poi “scatti”

Catanzaro è la mia città, Al via mostra fotografica vedi Catanzaro e poi “scatti” apripista di buon compleanno Catanzaro.

L’Associazione “Catanzaro è la mia città”, sin dalla sua costituzione, ha sempre proposto eventi che avessero lo scopo di far conoscere, alle nuove generazioni, o fare riscoprire ai più, le bellezze della città, i suoi vichi caratteristici pieni di storia, i suoi angoli nascosti, i suoi fantastici panorami, le sue chiese, i suoi quartieri, spesso guardati con gli occhi dell’abitudine e non con la curiosità del “turista” nella propria città. Tutti gli eventi fin qui proposti, hanno riscosso sempre grande interesse e partecipazione.

Alla luce di queste esperienze positive, da lunedì 4 alle ore 17:30 fino a lunedì 11 ottobre sarà aperta al pubblico la seconda edizione Mostra fotografica Vedi Catanzaro e poi “scatti” rassegna di illustrazioni realizzate da cittadini catanzaresi per sottolineare le bellezze della città capoluogo, dando spazio alla storia, ai monumenti, alla natura ed ai quartieri di Catanzaro, con immagini riprese dall’obiettivo curioso e amorevole di amanti della fotografia.

La mostra sarà realizzata nel centro storico di Catanzaro nei locali ex-stac in piazza Matteotti, nell’ambito del PAC Calabria 2014/2020 – Azione 1 Tipologia 3 annualità 2019 ed avrà il patrocinio del Comune di Catanzaro

L’idea guida di questo concorso è quella della valorizzazione dell’eccellenze della città capoluogo, sempre più spesso sottostimato dai propri cittadini, una sorta di alfabetizzazione visiva che nasce dalla voglia di creare e di comunicare attraverso immagini le bellezze della propria città.

L’ingresso alla mostra sarà gratuito e tutti i visitatori saranno fattivamente impegnati a scegliere la foto preferita dal pubblico votando la migliore al termine della loro visita. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17,00 alle 20,00.

A conclusione dell’evento oltre a premiare la più votata dal pubblico, una giuria qualificata premierà le tre migliori foto della rassegna espositiva

La mostra fotografica fa da apripista ad un progetto ben più articolato a cui fu attribuito il nome di BUON COMPLEANNO CATANZARO. Un progetto calendarizzato per il 2020, in corrispondenza del 350^ anniversario della pubblicazione delle Memorie Historiche di Catanzaro, avvenuta nel 1670 ad opera di Vincenzo D’Amato. Il principale volume dal quale sono attinti i racconti dei fatti avvenuti dalla fondazione di Catanzaro in poi.

Linea guida di questo progetto è quello di voler festeggiare la Storia, la Cultura, le Tradizioni, ed i concittadini della città di Catanzaro che, ancora oggi, si battono per fare diventare più bella ed interessante questa città.

La Regione Calabria quindi, che approvò in toto l’idea dell’associazione e ne condivise integralmente i contenuti, fece rientrare il progetto tra i primi posti del PAC Calabria 2014/2020 – Azione 1 Tipologia 3 annualità 2019.

Purtroppo, di lì a qualche mese, mentre ci si preparava ad inaugurare la manifestazione, l’avvento della pandemia bloccò qualunque cosa facendoci attraversare un lungo periodo di grande tristezza e sofferenza.

Ora la Regione ha concesso lo slittamento di tutte le manifestazioni in programma, non realizzate a causa del Covid, ed ha dato il via libera anche a Buon Compleanno Catanzaro.

Una lunga serie di eventi culturali, oltre venti, che vedranno la luce tra i mesi di novembre e dicembre e che interesseranno i più svariati campi della cultura: dal teatro alla musica, dalla convegnistica alle visite guidate ed alle rievocazioni storiche, dalle fiere alla gastronomia, dalla poesia alla letteratura ed altro ancora! Eventi per tutti i gusti e per tutte le età!

Per la riuscita delle kermesse, oltre all’impegno dell’Associazione Catanzaro è la mia città, ci vorrà soprattutto la partecipazione ed il sostegno di una città che vorrà ripartire! Nei prossimi giorni darà dettagliato calendario di tutto l’evento Buon Compleanno Catanzaro.

VEDI CATANZARO E POI SCATTI 2. Il giorno della consegna dei vostri lavori è vicino.

Personale dell’Associazione sarà presente presso Tabacchi Rotundo in via della stazione 28 nel Rione Samà di Catanzaro, Giovedì 30 Settembre 2021 dalle ore 18:00 alle 20:00 per ricevere le foto che parteciperanno alla mostra/concorso che dovranno essere consegnate in busta chiusa anonima unitamente al modulo di iscrizione ed ai fogli A4 contenenti miniature delle foto come meglio descritte nell’art.4 del regolamento.

Coloro che non potranno raggiungere la location potranno spedire la busta chiusa con la relativa quota d’iscrizione direttamente all’indirizzo dell’ASSOCIAZIONE CATANZARO E’ LA MIA CITTA’ sita in Via D. Marincola Pistoia 342 - 88100 CATANZARO.

Il tutto dovrà pervenire entro giorno 30 settembre pena l’esclusione dal concorso, ma non dalla mostra.

Per qualsiasi dubbio potrete contattarci all’e-mail ass.catanzarolmc@gmail.com

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO