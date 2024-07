Concorso Giovanil…Mente. A Settembre la proclamazione dei vincitori

L’Associazione AIParC Lamezia Terme presieduta dalla docente e giornalista Dora Anna Rocca, comunica che: anche quest’anno la terza edizione del concorso Giovanil…Mente, che ha avuto come tema “Incontra il tuo prossimo incontra te stesso” ha riscosso un grande successo tra gli studenti con ricadute nel sociale. Hanno partecipato oltre 400 studenti delle scuole di Lamezia e comuni limitrofi. Le scuole partecipanti sono state per le scuole secondarie di primo grado: le scuole medie superiori di primo grado Pitagora e Saverio Gatti di Lamezia Terme, scuole medie di primo grado di Pianopoli, Feroleto, Curinga, San Pietro a Maida, Maida e Vena di Maida, per le scuole secondarie di secondo grado Liceo Scientifico, Liceo classico, Istituto Tecnico V. De Fazio di Lamezia Terme.

Il progetto gode del patrocinio della Regione Calabria Settore 05 Politiche Giovanili e Sport - Pari Opportunità – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità a sostegno delle Politiche giovanili Annualità 21 approvato con DgG N. 20465 del 29 dicembre 2023, della sponsorizzazione del Comune di Pianopoli e del patrocinio gratuito dei comuni di Lamezia Terme, Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Pianopoli, Feroleto Antico, Serrastretta e della Diocesi di Lamezia Terme. Hanno aderito per l’ottimale riuscita del progetto le associazioni: Lucky Friends, Comunità progetto Sud, Caritas diocesana, Associazione di neurogenetica per casa Alzal, Casa di riposo Tamburelli, Casa di riposo di Curinga, Rsu di Maida, Avo Lamezia Terme tra le strutture che hanno aderito al percorso Protezione civile Rocca Nucifera di San Pietro a Maida, alcune caritas parrocchiali.

AIParC Lamezia Terme con il seguente comunicato stampa fa presente che sono state costituite due giurie per la valutazione degli elaborati. Per la scuola secondaria di primo grado la giuria è stata così costituita: La Presidente di AIParC Lamezia Dora Anna Rocca docente e giornalista, la vicepresidente di AIParC Lamezia Rosanna Volpe docente di lettere al liceo T. Campanella, il docente Paolo Failla del Liceo Classico e consigliere dell’Associazione, il diacono Don Ubaldo Navigante per la Diocesi di Lamezia Terme vicedirettore della Caritas diocesana. Per le scuole secondarie superiori la giuria è stata costituita da Saveria Sesto docente in pensione e Referente scientifico di AIParC Lamezia Terme, Anna Maria Agapito insegnante in pensione e referente alla cultura di AIParC, Miriam Marraffa Assistente sociale e segretaria di AIParC Lamezia e Don Ubaldo Navigante in rappresentanza della Diocesi di Lamezia Terme.

Le giurie hanno già effettuato le valutazioni degli elaborati ed hanno deciso di proclamare il nome degli studenti e le classi specifiche solo il giorno della premiazione che si terrà il 26 settembre dalle 9:30 alle 12 presso il salone della Chiesa interparrocchiale San Benedetto di Lamezia Terme. Tuttavia data l’importanza del tema considerato e le ricadute sui giovani l’Ente no profit ha deciso di conferire oltre ai premi destinati ai primi tre classificati per ciascun ordine e grado di scuola, nel corso della cerimonia di premiazione opportuni riconoscimenti a tutti gli studenti che hanno espletato gli step contenuti nel bando. I premi sono individuali. Ai primi classificati per le scuole secondarie superiori di secondo grado sarà conferita calcolatrice grafica il cui modello viene ammesso agli esami di maturità, per i primi premiati della scuola media superiore di primo grado il premio consiste in auricolari wifi di ultima generazione. Ai secondi classificati sarà donata per le scuole secondarie di secondo grado cassa amplificata speaker karaoke bluetooth Trolley con microfono incluso e per le scuole secondarie di primo grado cassa bluetooth portatile amplificata.

Per i terzi in classifica di ogni ordine e grado di scuola sarà consegnata pen drive 8 Giga. (Tutti gli studenti riceveranno attestato). Nel comunicato si ricorda che: i lavori pervenuti faranno parte di una pubblicazione a cura di AIParC Lamezia che sarà poi donata nel corso della cerimonia di premiazione ai Dirigenti scolastici delle scuole partecipanti che riceveranno targa di riconoscimento. (La pubblicazione sarà conferita anche agli studenti che si sono classificati in posizione utile in graduatoria). La Presidente di AIParC Lamezia esprime grande soddisfazione per la mole di lavori pervenuti e per il lavoro meticoloso effettuato dalle giurie e per la scelta della realtà associativa di offrire l’opportunità agli studenti del territorio di accrescere non solo il loro livello culturale, ma soprattutto il loro sostrato umano, contribuendo, nel contempo, a favorire un loro impegno concreto di cittadinanza attiva.