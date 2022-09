Al Politecnico di Milano gli studenti Cantano: "We are the World" (Video) #LaMusicaNonSiFerma

MILANO, 26 MAR - Più di 40 studenti del Politecnico di Milano cantano e suonano “We are the world” insieme ma ognuno in parti diverse del mondo. Polifonia, l’associazione musicale del Politecnico di Milano, ha progettato e montato un video in cui gli studenti musicisti si sono virtualmente uniti per lanciare un messaggio di speranza e solidarietà attraverso la musica.

Chi con la propria voce, chi con il proprio strumento, gli studenti aderenti al progetto hanno contribuito a dar vita alla realizzazione della canzone che 35 anni fa Michael Jackson e Lionel Richie avevano scritto per raccogliere fondi durante la carestia in Etiopia.



Ognuno dei partecipanti ha videoregistrato il proprio intervento musicale su una base attraverso il telefonino e le varie parti sono state poi montate insieme. Il risultato è un video commovente, che attraverso la musica, le parole e il montaggio accorcia le distanze create dalla quarantena e dona coraggio e positività.



#LaMusicaNonSiFerma