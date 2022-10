“Aquile in classe” al Siciliani "Calcio, marketing e formazione" con l’US Catanzaro 1929

CATANZARO, 13 OTT. - Nella mattinata di giovedì 12 ottobre, nell’ambito del progetto “Aquile in classe” promosso dall’US Catanzaro 1929,i rappresentanti della società sportiva del capoluogo calabrese hanno incontrato gli studenti del Liceo Scientifico “L. Siciliani” per discutere di “Calcio, marketing e formazione”.

L’incontro, animato dalla volontà di avvicinare le nuove generazioni alla squadra, è stato trasmesso in diretta streaming in tutte le classi attraverso il canale Youtube di Radio Siciliani (RLS) - che dal 2015 collabora alla gestione degli eventi della scuola - al fine di coinvolgere interamente la comunità studentesca del liceo catanzarese.





Nei locali della palestra, in presenza dalle classi 3B, 3E e 3G, sono intervenuti il Dirigente Scolastico del Siciliani Filomena Rita Folino, il vicepresidente dell’US Catanzaro Luca Noto (ex studente del Siciliani), il responsabile dei progetti speciali dell’US Catanzaro l’avvocato Pier Vincenzo Gigliotti, il responsabile dell’area marketing dell’US Catanzaro Salvatore Maiore, e i due giocatori dell’US Catanzaro, l’attaccante Pietro Iemmello e il terzino sinistro Alberto Tentardini.



La Dirigente Folino ha aperto i lavori accogliendo gli ospiti e ringraziando la società giallorossa per l’importante iniziativa e ha poi dato la parola ai due studenti, Simona Ielo e Stefano Rotella (5D), che hanno moderato l’incontro ponendo ai relatori le domande degli studenti del Liceo raccolte da Radio Siciliani.



Le curiosità dei ragazzi hanno spaziato da questioni specifiche legate alle partite di campionato o relative alle scelte di marketing, fino a curiosità personali rivolte ai due calciatori presenti. È emerso un forte attaccamento alla squadra giallorossa, manifestata dall’affluenza negli spalti in occasione dei match, casalinghi e non, ed un grande coinvolgimento affettivo verso i giocatori, tanto che, subito dopo l’incontro, i giovani tifosi, nei corridoi del Liceo, non si sono fatti sfuggire l’occasione per immortalarsi al fianco dei loro idoli condividendo le foto sui social.



Ciliegina sulla torta dell’evento è stato un audio del presentatore di RaiUno, anch'egli ex studente del Liceo Siciliani, Alberto Matano che riportiamo qui di seguito: «Buongiorno agli amici del Liceo Siciliani, un pezzo del mio cuore è lì, mando questo saluto con tanta nostalgia a tutti voi e, in particolare, alla preside Folino e alla “collega” Simona Ielo presentatrice di Radio Siciliani. Un grande in bocca al lupo a tutti e a presto!».



Comunicato ufficiale dell’US Catanzaro 1929 sull’evento