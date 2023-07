Catanzaro allerta meteo arancione, l'ordinanza del sindaco Fiorita, domani scuole chiuse, i dettagli

Catanzaro allerta meteo arancione, Fiorita ordina per domani scuole chiuse. Sindaco consiglia 'massima prudenza nel pomeriggio e in serata'

CATANZARO, 19 MAG - A causa delle avverse condizioni metereologiche previste per domani, con la Protezione civile che ha previsto l'allerta arancione, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, con un'ordinanza contingibile ed urgente, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di sabato 20 maggio 2023.



Inoltre, per la stessa ragione, il primo cittadino ha revocato l'isola pedonale prevista su corso Mazzini per sabato. L'amministrazione consiglia "la massima prudenza, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di domani".

Aggiornamento

Allerta meteo: raccomandate particolare attenzione e prudenza sul litorale del territorio comunale

L’allerta meteo “arancione”, diramato dal Dipartimento di Protezione Civile e in ragione del quale il sindaco Nicola Fiorita ha già emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole cittadine, contiene un riferimento esplicito anche a “venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte” e quindi a “mareggiate lungo le coste esposte”.

In virtù di questo specifico aspetto della previsione meteo, si raccomandano particolare attenzione e prudenza a coloro che dovessero trovarsi nelle aree del lungomare cittadino, del porto e più in generale del litorale del territorio comunale, soprattutto perché impegnati in attività tipiche del periodo come, ad esempio, l’allestimento dei lidi.

In queste circostanze, è sempre preferibile l’astensione dalle attività stesse, ferma restando comunque la raccomandazione alla massima prudenza.