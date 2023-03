Leo Club Catanzaro. Alimentazione corretta e sostenibile

Grande successo per l’evento formativo, dal nome “ALIMENTAZIONE CORRETTA E SOSTENIBILE” messo in atto dal Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa, in collaborazione con la Dott.ssa Patrizia Rubino (Dietista, Presidente del CdA Dietisti CZ-KR-VV e Consigliere dell’Ordine TSRM-PSTRP con incarico alla Formazione). L’evento si è tenuto nel mese di febbraio 2023, presso l’ IC Ilaria Alpi di Botricello ed ha visto il coinvolgimento attivo di tutti gli insegnanti della scuola primaria delle classi 3, 4 e 5 e della 1 e 2 media oltre ai circa 220 alunni, destinatari delle attività.

La mattina di formazione è stata introdotta, per un indirizzo di saluti, dalla Professoressa Katia Todaro, in rappresentanza della Dirigente Scolastica, Isabella Marchio. Ha poi preso la parola il Dott. Vincenzo Maesano, Presidente del Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa., il quale ha ringraziato gli alunni e i docenti per la corposa partecipazione all’evento, che si inserisce all’interno di un progetto, gestito dalla scuola che prende il nome “SALUTE E BENESSERE” e ha sottolineato che l’istituto Ilaria Alpi è un luogo attento, grazie al grande interesse che docenti e alunni ripongono sulla corretta alimentazione e sulla sostenibilità. “L’importante messaggio che vorrei arrivasse a voi ragazzi- afferma il Presidente Maesano – e che l’alimentazione è uno dei più importanti elementi per poter stare bene, per poter crescere e per poter essere in salute ma non basta soltanto mangiare per poter soddisfare un bisogno (fisiologico), ma questo bisogna farlo in maniera intelligente, con criterio e consapevolezza, sapendo scegliere bene quello che mangiamo ovvero quello che si porta sulle nostre tavole. Proprio per questo motivo un altro aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dal fatto che gli alimenti di cui ci nutriamo, non solo devono apportare beneficio al nostro organismo, ma nello stesso tempo, non devono apportare dei danni all’ambiente che ci circonda ma bisogna sempre rispettarlo.”

Ha poi proseguito la formazione la Dott.ssa Patrizia Rubino, aprendo con i ragazzi un vero e proprio dibattito e rispondendo a tutte le domande o dubbi sorti durante la giornata formativa.

L’evento si è concluso con l’augurio che eventi del genere possano ripetersi più volte durante l’anno scolastico in modo da poter raggiungere un sempre maggior numero di alunni, per trasmettere una sempre maggiore consapevolezza.