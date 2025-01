Alla Libreria Feltrinelli di Palermo la presentazione di “Romanzo tascio-erotico siciliano” di Giankarim De Caro

Il "Romanzo tascio-erotico siciliano" dello scrittore palermitano Giankarim De Caro approda alla Libreria Feltrinelli in via Camillo Benso Conte di Cavour 133 a Palermo, dove sarà presentato lunedì 13 gennaio alle 18:00.

Un'occasione imperdibile per incontrare l'autore, in dialogo con la giornalista Marianna La Barbera, tra i più apprezzati della scena letteraria italiana contemporanea.

L’incontro con i lettori vedrà inoltre la partecipazione e il contributo del professore Maurizio Guarneri, psichiatra psicoanalista.

L'ingresso è libero.

Nato a Palermo nel 1971, Giankarim De Caro è innamorato della sua città: molto più di un semplice sfondo, è protagonista delle storie, con i suoi chiaroscuri, tra fulgore e degrado.

Lo stesso scrittore ha più volte dichiarato come Palermo rappresenti, per lui, un punto di partenza ma anche di arrivo: il porto a cui è tornato, dopo innumerevoli viaggi in Asia, per scrivere le sue opere, amatissime dal pubblico e dalla critica.

L’ultima in ordine cronologico è, appunto, “Romanzo tascio-erotico siciliano”, finalista all’edizione 2024 del Premio Letterario Giornalistico “Nadia Toffa” pubblicata per i tipi di Navarra Editore come le precedenti “Malavita” – che nel 2018 segnò il suo fortunatissimo debutto – “Fiori mai nati”, “Chianchieri” – in ristampa con una nuova veste grafica – e “Agatina senza pensieri”.