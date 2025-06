Calcio Serie B 2025-2026: tutti gli allenatori squadra per squadra

Tempo di lettura: ~3 min

Allenatori Serie B 2025-2026: la situazione panchine squadra per squadra

Tutte le novità degli allenatori in Serie B: Inzaghi vicino al Palermo, Stroppa verso Venezia. Ecco lo stato aggiornato, club per club

13 giugno 2025 – Redazione InfoOggi.it

Il calciomercato degli allenatori in Serie B è entrato nel vivo. A poche settimane dal via ufficiale alla nuova stagione 2025-2026, le società stanno definendo le proprie guide tecniche. Tra conferme, cambi in panchina e nomi in trattativa, si delinea il quadro degli allenatori per il prossimo campionato cadetto. Ecco un’analisi dettagliata, squadra per squadra.

Allenatori Serie B 2025-2026: la situazione squadra per squadra

Avellino – Raffaele Biancolino (confermato)

Dopo aver guidato la squadra alla promozione, Biancolino resterà alla guida dei biancoverdi.

Bari – da definire

Moreno Longo verso l’addio. In pole c’è Fabio Caserta, vicino all’accordo.

Carrarese – Antonio Calabro (confermato)

Dopo la salvezza ottenuta, Calabro ha firmato il rinnovo fino al 2027.

Catanzaro – in arrivo attesa solo l'ufficialità Alberto Aquilani

Conclusa l’esperienza con Caserta, Aquilani è pronto a raccogliere l’eredità sulla panchina giallorossa.

Cesena – Michele Mignani (confermato)

Dopo il settimo posto, il Cesena ha scelto la continuità confermando Mignani.

Empoli – Guido Pagliuca (in attesa di ufficialità)

Accordo raggiunto con l’ex Juve Stabia. Si attende l’annuncio ufficiale.

Frosinone – da definire

Dopo la separazione con Paolo Bianco, passato al Monza, si cercano nuovi profili.

Juve Stabia – da definire

Con l’uscita di Pagliuca, piace Ignazio Abate. Il club è alla ricerca della guida giusta.

Mantova – Davide Possanzini (confermato)

Salvezza raggiunta e fiducia rinnovata per Possanzini.

Modena – da definire

Separazione con Paolo Mandelli. Andrea Sottil è in cima alla lista dei candidati.

Monza – Paolo Bianco (nuovo)

Paolo Bianco prende il posto di Alessandro Nesta. Ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Padova – Matteo Andreoletti (confermato)

Dopo la promozione conquistata, il club conferma Andreoletti in panchina.

Palermo – Filippo Inzaghi (in attesa di ufficialità)

L’ex Pisa è vicino alla firma con i rosanero. Si attende solo l’annuncio.

Pescara – da definire

Silvio Baldini ha guidato il club alla promozione, ma non è certa la sua permanenza.

Reggiana – Davide Dionigi (confermato)

Sarà ancora Dionigi a guidare i granata dopo la salvezza.

Spezia – Luca D’Angelo (confermato)

Nonostante la finale playoff persa contro la Cremonese, il club prosegue con D’Angelo.

Sudtirol – Fabrizio Castori (confermato)

Castori resta al timone dopo aver centrato l’obiettivo salvezza.

Venezia – da definire

Dopo la separazione con Eusebio Di Francesco, il favorito per la panchina è Giovanni Stroppa.

Virtus Entella – da definire

Fabio Gallo non sarà confermato. Si avvicina Andrea Chiappella, ex Giana Erminio.

Salernitana o Sampdoria – da definire

Si attende l’ufficialità della Lega B: sarà una tra Salernitana e Sampdoria a completare il quadro della Serie B, in base all’esito dei playout e alle vicende giudiziarie che coinvolgono il Brescia.

Conclusione

La Serie B si prepara a una stagione ricca di cambiamenti e nuove ambizioni. Molte squadre confermano i propri tecnici, altre puntano su volti nuovi per tentare la scalata alla Serie A.

