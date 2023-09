Allerta Meteo. Ciclone Poppea porta pioggia, neve e crollo termico: l'Italia colpita come da un uragano". Si è trasformato in una sorta di Uragano il ciclone Poppea che ha letteralmente travolto il nostor Paese in queste ultime 24 ore provocando numerose criticità soprattutto su tante regioni del Nord ed un brusco crollo delle temperature.

Ora il suo centro motore si va lentamente spostando dall'alto Tirreno verso i settori dell'alto Adriatico. Per questa ragione ci attendiamo un'altra giornata all'insegna del forte maltempo.

Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo e quali saranno le regioni più colpite nelle prossime ore.

SITUAZIONE ORE 08:00 - in queste prime ore del mattino si segnalano già parecchie piogge anche sotto forma di rovescio sui settori più orientali della Lombardia, sull'Emilia Centrale e su molte zone tra i Trentino Alto Adige e il Veneto. Al momento non si segnalano comunque particolari criticità. Piove debolmente anche sul Nordovest dove il quadro meteorologico comincia a dare timidi segnali di miglioramento. Piogge sono inoltre segnalate al Centro Italia in particolare sui litorali della Toscana, nel Lazio come a Roma, sule coste marchigiane e a scendere in Campania in particolare nel casertano , avellinese e napoletano.

EVOLUZIONE: cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Mentre sulle regioni di Nordovest il meteo darà ulteriori segnali di ripresa, il quadro meteorologico continuerà a rimanere fortemente instabile sulle regioni del Nordest e con il passare delle ore anche su tutto il comparto tirrenico, dalla Toscana al Lazio e fino alla Campania e la Calabria. Attenzione in particolare all'Emilia Romagna e al Veneto dove nel corso della giornata le precipitazioni potranno nuovamente assumere carattere di forte intensità.

Come mostra infatti la mappa qui sotto, nel corso della giornata di Martedì 29 Agosto, si potranno ancora registrare accumuli oltre i 70mm (colore giallo) e dunque l'equivalente a 70 litri di pioggia per metro quadrato.

Il maltempo sarà poi destinato a perdurare per tutto il resto della giornata sulle medesime zone nonostante verso sera si noteranno i primi segnali di un graduale miglioramento dovuto all'ulteriore movimento del vortice in direzione dei vicini Balcani preludio ad un Mercoledì 30 dove il meteo più instabile lo troveremo concentrato ancora una volta soprattutto sulle regioni del Centro e sul basso Tirreno.

Nelle prossime ore saranno comunque disponibili nuovi aggiornamenti sulla situazione meteorologica prevista. A più a tardi.