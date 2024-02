Allerta meteo della Protezione Civile: maltempo con pioggia, neve e venti forti. Tutti i dettagli

Avviso della Protezione Civile nazionale per le condizioni meteorologiche avverse e le regioni coinvolte

Questa domenica ci attende un'inclemente ondata di maltempo, con una tendenza al peggioramento delle condizioni climatiche. La Protezione Civile Nazionale ha emesso un avviso di maltempo in base alle previsioni attuali.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, responsabili dell'attivazione dei sistemi di protezione civile nei rispettivi territori, ha emesso un avviso riguardante le avverse condizioni meteorologiche. Questi fenomeni potrebbero causare problemi idrogeologici e idraulici in diverse parti del Paese, come descritto nel bollettino nazionale di criticità e allerta disponibile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Dalle prime ore di domenica 7 gennaio, ci aspettiamo precipitazioni da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci, in Emilia-Romagna, Toscana e Marche settentrionali. Anche in Campania, Basilicata e Calabria, soprattutto nelle aree tirreniche, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, con potenziali rovesci o temporali. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, attività elettrica frequente e forti raffiche di vento. Inoltre, sopra i 1000-1200 metri sull'appennino tosco-emiliano, ci saranno nevicate con accumuli moderati al suolo. I venti saranno di burrasca, con raffiche di burrasca forte, soprattutto in Campania e Basilicata. Lungo le coste esposte, ci saranno mareggiate.

In base a queste previsioni, è stata dichiarata allerta arancione per parte dell'Emilia-Romagna per domenica 7 gennaio. Inoltre, è stata dichiarata allerta gialla per Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Friuli-Venezia-Giulia, parte dell'Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Veneto.

Il quadro meteorologico e le criticità previste in Italia vengono aggiornati quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evoluzione dei fenomeni, e le informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle linee guida generali da seguire in caso di maltempo. I livelli di allerta regionali, le criticità specifiche per ciascun territorio e le misure preventive sono gestiti dalle strutture territoriali di protezione civile, che collaborano con il Dipartimento per monitorare l'evolversi della situazione.

Allerta Meteo della Protezione Civile per la giornata di oggi, domenica 7 gennaio 2024:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:



Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:



Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:



Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Pianura ferrarese

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Marche: Marc-1, Marc-2

Puglia: Gargano e Tremiti

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere