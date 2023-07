Allerta Meteo. Forte Maltempo in atto, “SCUOLE CHIUSE” ecco l'elenco dei Comuni coinvolti, i dettagli. Una fase di forte maltempo è già in atto su alcune zone del nostro Paese dove il peggio è atteso nel corso delle prossime ore quando arriveranno forti piogge anche temporalesche e con accumuli di una certa rilevanza capaci di creare non pochi problemi.

Già nella giornata di Lunedì il maltempo ha colpito duro alcune zone del Sud specie la Sicilia dove si sono registrati alcuni problemi dovuti ad improvvisi allagamenti a causa delle forti piogge. Il Maltempo si è poi attenuato verso fine giornata per spostarsi verso alcuni tratti del Centro.

Come mostra questa prima mappa che vi proponiamo qui sotto infatti, la ragione va ricercata nell'ennesimo vortice ciclonico che dal basso Tirreno, nel corso della notte, ha spostato il suo centro centro motore di 998hPa verso le regioni del Centro.

In queste ore sono già in atto piogge anche sotto forma di rovescio sull'Emilia Centro-Orientale, sulla Romagna e su alcuni tratti del Veneto. Piogge moderate sono inoltre segnalate su gran parte del Centro in particolare tra Marche, Toscana e Lazio, mentre al Sud la pioggia è segnalata in particolare sul comparto del basso Tirreno specie tra Campania e coste tirreniche della Calabria.

EVOLUZIONE: c'è parecchia apprensione per alcune zone del Nord e nei fatti specie per l'Emilia Romagna reduce da recenti episodi alluvionali. Su queste zone, infatti, sono previste piogge abbondanti che potrebbero insistere praticamente per tutto il corso della giornata. Sotto osservazione, comunque, anche alcuni tratti del versante adriatico e nella seconda parte del giorno anche la fascia adriatica del Centro.

Per capire ancora meglio le zone più a rischio di forti piogge, vi proponiamo questa seconda mappa qui sotto dove sono rappresentate la distribuzione e gli accumuli di pioggia previsti proprio per la giornata di martedì 16 Maggio. Nelle aree colorate di giallo sono attesi cumulati anche prossimi ai 100mm, l'equivalente a 100 litri di pioggia per metro quadrato. Piogge importanti sono attese nelle zone colorate di fucsia dove i cumulati oscilleranno tra i 40 e i 70mm. Accumuli via via inferiori invece si avranno sui comparti colorati di blu e azzurro.

Si tratta dunque di una situazione potenzialmente pericolosa sul fronte maltempo tant'è che anche la protezione Civile ha emesso pesanti allerte per condizioni meteorologiche avverse su molte regioni dove si eleverà il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche

Oggi martedì 16 Maggio SCUOLE CHIUSE per Allerta Meteo; l'elenco dei Comuni coinvolti

Nella giornata di martedì 16 maggio, la Protezione civile ha emesso pesanti avvisi di allerta meteo per temporali accompagnati da fenomeni intensi in Emilia-Romagna ma non solo. Anche in altre regioni d'Italia le scuole resteranno chiuse come nelle Marche, in Campania ed in Sicilia.



Moltissimi comuni stanno già pubblicando ordinanza che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza e a livello precauzionale. Tra i primi c'è stato quello di Ravenna, in Emilia-Romagna. Scuole chiuse anche a Cervia compresi i centri di formazione professionale, gli impianti sportivi comunali, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali (per una eventuale chiusura di mercoledì 17 seguiranno aggiornamenti attraverso i consueti canali informativi)", si legge in una nota. Scuole chiuse anche a Faenza. Sempre in Emilia-Romagna, la stessa decisione è stata presa dai comuni di Bologna, Forlì, Bagnavallo, Cesena e Cesenatico.



Ma l'elenco è in costante aggiornamento e altri Comuni potrebbero aggiungersi alla lista nelle prossime ore. Qui sotto vi mostriamo l'elenco completo suddiviso per regione.





REGIONE EMILIA ROMAGNA

Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Borgo Tossignano (BO) (chiuse 16 e 17 maggio), Casalfiumanese (BO) (chiuse 16 e 17 maggio), Castel del Rio (BO) (chiuse 16 e 17 maggio), Fontanelice (BO) (chiuse 16 e 17 maggio), San Lazzaro di Savena (BO), Cesenatico (FC), Bagnacavallo (RA), Bagnara di Romagna (RA), Cervia (RA), Faenza (RA), Fusignano (RA), Lugo (RA), Comacchio (FE), Riccione (RN), Castelnuovo Rangone (MO), Castelvetro di Modena (MO), Guiglia (MO), Marano sul Panaro (MO), Savignano sul Panaro (MO), Spilamberto (MO), Vignola (MO), Zocca (MO).





REGIONE MARCHE

Castelleone di Suasa (AN), Corinaldo (AN), Ostra Vetere (AN), Senigallia (AN).





REGIONE CAMPANIA

Salerno, Afragola (NA), Arzano (NA), Casamicciola Terme (NA), Castellammare di Stabia (NA), Ercolano (NA), Frattamaggiore (NA), Giugliano in Campania (NA), Ischia (NA), Lacco Ameno (NA), Massa Lubrense (NA), Meta (NA), Monte di Procida (NA), Piano di Sorrento (NA), Portici (NA), Pozzuoli (NA), Procida (NA), Qualiano (NA), Quarto (NA), San Giorgio a Cremano (NA), Sant’Antimo (NA), Sorrento (NA), Torre Annunziata (NA), Torre del Greco (NA), Villaricca (NA), Angri (SA), Battipaglia (SA), Castel San Giorgio (SA), Cava de’ Tirreni (SA), Corbara (SA), Fisciano (SA), Maiori (SA), Nocera Inferiore (SA), Nocera Superiore (SA), Pagani (SA), Pellezzano (SA), Ravello (SA), Roccapiemonte (SA), San Valentino Torio (SA), Sant’Egidio del Monte Albino (SA), Santa Marina (SA), Sapri (SA), Sarno (SA), Scala (SA), Siano (SA), Vietri sul Mare (SA), Aversa (CE), Carinaro (CE), Casal di Principe (CE), Casaluce (CE), Succivo (CE), Villa Literno (CE).





REGIONE SICILIA

Palermo, Sciacca, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Mazara del Vallo, Marsala, Porto Empedocle, Valderice, Carini, Montallegro, Balestrate, Trappeto, Alcamo, Bivona, Canicattì, Petrosino, Partinico, Terrasini, Montelepre, Borgetto (iLMeteo)

in aggiornamento