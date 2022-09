Allerta Meteo: Protezione Civile per Temporali violenti e Vento forte, i dettagli

Allerta Meteo: Protezione Civile per Temporali violenti e Vento forte. E' in atto un forte peggioramento su molte regioni del nostro Paese e nelle prossime ore le cose andranno ulteriormente aggravandosi.

La notte appena trascorsa è stata infatti assai turbolenta sul fronte meteorologico. L'avvicinamento di un profondo vortice ciclonico collocato al largo delle coste portoghesi (l'ex uragano Danielle) prosegue la sua azione di disturbo. Rovesci anche a sfondo temporalesco hanno concentrato la loro azione in particolare sulla Liguria, sull'Emilia Romagna, sulla Sardegna per poi spingersi verso il Lazio con forti temporali.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00 - In queste prime ore del mattino il fronte del maltempo si è spostato verso il sud della Romagna, le Marche e su gran parte del Lazio dove segnaliamo parecchia attività temporalesca fino alle porte di Roma. Situazione al momento tranquilla invece al Nord, ma soprattutto sulle regioni del Sud dove insiste ormai eroicamente l'azione stabilizzante dell'alta pressione africana responsabile inoltre di un contesto ancora troppo caldo per la stagione.

EVOLUZIONE: Cosa accadrà allora nelle prossime ore? Il fronte perturbato proseguirà la sua marcia verso levante continuando la sua azione di disturbo sulle regioni alpine, prealpine, su alcuni tratti pianeggianti tra Liguria di Centro levante e poi su Lombardia e su gran parte del Triveneto. Piogge, rovesci e ancora tanti temporali proseguiranno a minacciare il meteo in particolare sul comparto tirrenico. Sotto osservazione la Toscana, i rilievi marchigiani, l'Umbria, l'Abruzzo, gran parte del Lazio fino alla punta più settentrionale della Campania.

Poche le novità anche per la seconda parte della giornata. Il pomeriggio infatti vedrà ancora le medesime regioni sotto il maltempo in particolare la Toscana, l'Umbria e il Lazio e solo dalla serata il maltempo comincerà a dare segnali di attenuazione (eccetto nel Lazio dove sono attesi nubifragi in provincia di Latina).

Attenzione però, in quanto sarà solo una brevissima tregua. In quel di Venerdì il tempo sarà destinato a peggiorare, questa volta al Nordest dove un fronte d'aria fredda irromperà con freddi venti di Bora portando forti rovesci, temporali ed un brusco calo de termometri.

Sarà questo il preludio ad un inizio di weekend davvero freddo e turbolento per molte regioni del nostro Paese. Seguiranno altri aggiornamenti.

Il nostro Paese è interessato da un flusso instabile proveniente da Sud-Ovest all’interno del quale tendono a formarsi, a più riprese, delle aree temporalesche. Ciò determinerà, a partire dalle prime ore della giornata di domani, rovesci e temporali sparsi che interesseranno gran parte delle regioni del Centro-Sud, con fenomeni più intensi a ridosso delle aree tirreniche peninsulari in graduale estensione al basso adriatico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento

(www.protezionecivile.gov.it) Per la giornata di Giovedì 15 settembre 2022:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno. Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso . Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma. Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante. Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica. Marche: Marc-1, Marc-3. Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro. Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa. Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.