Allerta meteo: un potente ciclone porta il caos - neve e pioggia a raffica questo weekend

Allerta-meteo potente ciclone porta il caos - neve e pioggia a raffica questo weekend

Il clima si fa capriccioso: piogge battenti e nevicate previste per il primo weekend di marzo. Il maltempo non dà tregua, si moltiplicano i disagi su gran parte del Paese.

Introduzione al fenomeno:

Il cielo si prepara a disegnare scenari di maltempo sul tessuto meteorologico italiano. Siamo all'alba di un fine settimana che promette di essere gravido di precipitazioni e fenomeni nevosi. La prima parentesi di marzo si apre con la complessità di un quadro sinottico dominato da un ciclone di notevole intensità.

Sabato 2 marzo - l'anteprima del disagio:

La giornata di sabato si sveglierà sotto il velo umido della pioggia, particolarmente insistente nelle regioni del Centro-Nord. Il Sud, dopo un mattino incerto, intravedrà spiragli di sereno nel pomeriggio. La Campania si trova su una linea di confine meteorologico, con possibili schiarite che si contenderanno il cielo con le nuvole.

La Neve - un ospite freddo sulle alpi:

Le Alpi si vestiranno di bianco, con la neve che danzerà tra i 1200 e i 1300 metri, per poi scendere a valle nella serata, coprendo i paesaggi in un manto invernale che sfida la primavera.

Domenica 3 marzo - la replica del ciclone:

Non c'è tregua dal cielo, poiché domenica vedrà l'arrivo di una nuova perturbazione. Il Nordovest subirà il peso di nevicate abbondanti, che si abbasseranno fino a quote di 700/800 metri. Un'altra fase di maltempo si appresta a solcare il mare nostrum, portando instabilità anche alla Sardegna e alle regioni centrali tirreniche.

Il Versante adriatico e il sud - una breve tregua:

Un interludio più asciutto e gradevole si preannuncia per il Sud e per il versante centrale adriatico, ma è un preludio a quello che si prospetta per l'inizio della settimana successiva.

Proiezioni per la settimana entrante:

Un inverno che ci ha illuso con la sua mitezza si rivela ora un preludio a una serie di perturbazioni atlantiche in sequenza. La settimana entrante si apre sotto l'egida di una persistente instabilità. Il ciclone sceso dal Nord Atlantico si prenderà la scena, disseminando piogge su gran parte del territorio nazionale.

Lunedì 4 marzo - la pioggia prende il palcoscenico:

L'inizio della settimana lavorativa sarà bagnato da una pioggia onnipresente, che avvolgerà la penisola in un abbraccio umido, mentre la neve farà la sua comparsa appenninica oltre i 1400/1500 metri.

Attenzione al sud - possibilità di eventi estremi:

Un'occhiata preoccupata va al Sud, dove i contrasti termici potrebbero tradursi in fenomeni di nubifragi.

Da Martedì a mercoledì - il bis della neve e pioggia:

Un ulteriore sviluppo perturbato si materializzerà all'orizzonte, riportando il bianco inverno sulle Alpi occidentali e una pioggia insistente sulla Valle Padana, con il maltempo che si estenderà rapido verso il Centro e il Sud tirrenico, teatro di rovesci e temporali, e talvolta di grandinate.

La Causa - un flusso atlantico capriccioso:

L'incessante maltempo trova radici in un flusso di correnti atlantiche vigorose, capaci di innescare periodi di precipitazioni intense, un surplus idrico che mancava da mesi.

Prospettive - una timida alta pressione:

Una rimonta dell'alta pressione, giovedì e venerdì, prometterà una tregua con più spazi soleggiati, ma il weekend successivo potrebbe rivelarsi ancora turbolento. Un nuovo fronte perturbato( ILMeteo)

In aggiornamento