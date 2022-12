Allerta Meteo: weekend, piogge e Neve, ecco le aree a rischio, Non si è fatta attendere la prevista perturbazione che già in queste ore ha riportato la pioggia su molte zone del Centro e del Nord e pure la neve su alcuni tratti dell'Appennino settentrionale e sul comparto alpino, qui anche a quote relativamente basse.

Ci sono dunque tutti i presupposti per un weekend davvero turbolento sul fronte meteorologico tant'è che il peggio arriverà proprio nelle prossime ore quando il fronte perturbato avanzerà verso levante fino a coinvolgere praticamente tutto il Paese.

Fatta questa doverosa premessa, cerchiamo allora di capire come evolverà il meteo nel corso della giornata e soprattutto quali saranno le zone più a rischio di maltempo.

Vista la traiettoria della perturbazione da sud/ovest verso nord/est, le zone maggiormente esposte a forti precipitazioni saranno quelle più occidentali. Sotto osservazione infatti saranno le regioni di Nordovest, gran parte del comparto tirrenico ed entro sera pure l'area ionica in particolare quella calabrese e pugliese.

Per capire meglio la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni previsti proprio per la giornata di Sabato 3 Dicembre, vi mostriamo questa cartina dove nelle zone colorate di fucsia ci attendiamo cumulati fino a 70mm. In quelle colorate di blu scuro fino a 40mm e valori inferiori via via che si va verso le zone colorate di azzurro.

Pare comunque evidente come il brutto tempo riuscirà ad estendersi praticamente a tutto il Paese e le uniche aree dove la pioggia sarà meno presente saranno quella della Sardegna, alcuni tratti più settentrionali di Puglia, Basilicata e Calabria. Nonostante ciò su queste zone consigliamo ugualmente di tenere un ombrello a portata di mano in quanto l'atmosfera è ben lontana dall'essere tranquilla.

Oltra alla pioggia però ci sarà spazio pure nevicate anche moderate. Ad imbiancarsi saranno l'arco alpino sopra i 700/800m specie quello occidentale. Nevicate saranno possibili inoltre sulla dorsale appenninica intorno ai 1500/1600m e dunque a quote decisamente più alte a causa di una maggior ingerenza dei miti venti da Scirocco che contribuiranno inoltre ad elevare le colonnine di mercurio sulle regioni del Sud.

Il maltempo proseguirà sicuramente fino a sera preludio ad una domenica anch'essa assai agitata sul fronte meteo nonostante qualche spiraglio di miglioramento.

Ma di questo vi daremo maggiori dettagli previsionali nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento