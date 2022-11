Allerta Meteo: Weekend, rischio nubifragi e bombe d'acqua, Ciclone metterà in dura prova il sud, le previsioni

Allerta Meteo: Weekend, rischio nubifragi e bombe d'acqua, Ciclone metterà in dura prova il sud, le previsioni. Avviso meteo: cresce la preoccupazione in vista del prossimo weekend quando è confermato un serio rischio di alluvioni su alcune delle nostre regioni.



Le previsioni per Sabato 26 e Domenica 27 sono addirittura peggiorate con l'ultimo aggiornamento che prevede l'arrivo di correnti d'aria molto instabili in discesa dal Nord Europa le quali daranno vita ad un vero e proprio ciclone.

Già dalla giornata di Venerdì 25 un nuovo fronte freddo irromperà sul bacino del Mediterraneo provocando la formazione di un vortice ciclonico destinato ad approfondirsi sul medio e basso Tirreno, richiamando intense e umide correnti meridionali (energia potenziale per eventi meteo estremi).



Si formerà così una pericolosa configurazione in grado di portare piogge abbondanti, venti di burrasca e anche un deciso calo delle temperature, specie nei valori massimi.



Insomma, avremo l'ennesimo fine settimana con maltempo (il terzo di questo pazzo mese di Novembre dopo un lungo periodo siccitoso) al Centro-Sud.



Come possiamo apprezzare dalla cartina qui sotto, riferita alla giornata di Sabato 26, sono attese precipitazioni importanti, anche a carattere di nubifragio (colore giallo, fino a 100 mm di pioggia in 24 ore, ovvero 100 litri per metro quadrato) sulla Puglia e sulla Calabria ionica. Piogge intense previste poi anche su Campania e Basilicata (colore viola, tra i 40 e i 70 mm) ed entro sera anche sul resto del Centro-Sud e sulla Sicilia.

Infine, massima attenzione alla giornata di Domenica 27 quando il maltempo insisterà soprattutto sulla Calabria dove i terreni saranno già saturi (perdita della capacità di drenare le acque piovane) a causa delle intense precipitazioni e aumenterà quindi il rischio di allagamenti.



L'ultimo aggiornamento ha confermato la formazione di ulteriori e imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua nel giro di poche ore: insomma, sussiste purtroppo il pericolo di alluvioni lampo.



La cartina qui sotto, riferita a Domenica 27, mostra con il colore giallo/rosso le zone dove sono attese precipitazioni fino a 150 mm in poco tempo (serio rischio alluvionale).

Condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate invece al Nord dove però a fare notizia saranno le temperature: sono previste infatti minime fin verso gli 0°C anche in pianura, con gelate. (iLMeteo)

In aggiornamento