Allo spazio espositivo “Experience” di Palermo la collettiva “Lealtà”. Pluralità di linguaggi espressivi e riflessioni sulla condizione umana contemporanea. Dal 19 al 31 ottobre

“Lealtà” è il titolo della mostra contemporanea in programma dal 19 al 31 ottobre a Palermo, nei locali dello spazio espositivo “Experience”, in via delle Croci 16.

Si tratta di un’esposizione collettiva che esplora un tema fondamentale della condizione umana: il rapporto di integrità verso se stessi, la società e il pianeta che ospita gli esseri viventi.

“Un concetto – spiega la dottoressa Leonarda Zappulla, critico e storico dell’arte e curatrice dello spazio “Experience” – che viene interpretato attraverso una pluralità di linguaggi espressivi, proponendo riflessioni sul ruolo dell’individuo e della collettività in un’epoca caratterizzata da sfide ambientali, sociali e personali”.

“La lealtà – aggiunge – non è solo un valore morale, ma un impegno verso l’autenticità e la responsabilità”.

“In un mondo in costante evoluzione – osserva Leonarda Zappulla – l’artista riveste un ruolo cruciale come testimone della propria epoca, capace di dare voce a istanze profonde e talvolta inascoltate: mantenere vive e attive l’intelligenza senziente e l’intelligenza sensibile significa alimentare un dialogo consapevole che invita a non ignorare l’essenza del nostro essere e del nostro agire, anzi a soffermarci sul valore del momento presente, sull’importanza delle nostre azioni e sulla necessità di prendere coscienza della realtà materiale”.

Una consapevolezza da sviluppare attraverso la stimolazione sensoriale promossa dai percorsi immersivi di “Experience”.

“In questo contesto – conclude la curatrice – l’arte diventa di una riflessione critica e partecipata sul futuro che stiamo costruendo”.

Gli artisti coinvolti sono Alice Anti, Monica Antiga, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Svetlana Borisova, Antonella Canfora, Lia Chia, Alina Ciuciu, Stefania Corvino, Francesco Delli Noci, Gianluca Esposito, Debora Ferruzzi Caruso, Marco Grechi - Mark, Maurizio Iazeolla, Rossella Marino, Maria Paola Mortellaro, Fabio Passeri, Gabriele Petrucci, Clara Polito, Paolo Residori, Dario Romano, Davide Romano, Paola Salomè, Maria Scalia ed Elena Schellino.

L’inaugurazione e la presentazione delle opere esposte nel percorso sensoriale si terranno sabato 19 ottobre alle 18:00.

La mostra sarà visitabile fino all’ultimo giorno del mese di ottobre, da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 17:00; il sabato, invece, solo su appuntamento.

L’ingresso è gratuito.

