AMA Calabria, Pattavina in “Uno, nessuno e centomila” a Lamezia Terme e Caulonia

La quintessenza del teatro che esprime i mille volti dell’essere umano. Per una stagione teatrale che punta alla qualità come quella di AMA Calabria, non poteva mancare un’opera nata dal genio di Luigi Pirandello. “Uno, nessuno e centomila” è uno dei lavori pirandelliani più conosciuti, in grado di offrire una visione completa e attuale di ciò che l’animo umano affronta nel corso della vita. Andrà in scena venerdì 24 febbraio al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme e sabato 25 febbraio all’Auditorium Casa della Pace “Angelo Frammartino” di Caulonia. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e fanno parte della stagione teatrale di AMA Calabria, sostenuta dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria.

Uno spettacolo che porta con sé l’essenza pura del teatro e dell’essere attori, tanto sul palcoscenico, quanto nella vita di tutti i giorni, indossando le famose maschere che tanto spesso Pirandello ha nominato nelle sue opere. “Uno, nessuno e centomila”, nella sua versione teatrale più moderna e umoristica, è diretta da Antonello Capodici e ha come protagonisti l’istrionico Pippo Pattavina, nel ruolo del personaggio centrale Vitangelo Moscarda, e la bravissima Marianella Bargilli che interpreterà il duplice ruolo della moglie Dida e della quasi amante Maria Rosa.

L’opera affronta la crisi d’identità in maniera sarcastica e ha come punto di partenza l’osservazione di Dida. Secondo lei, Vitangelo ha il naso che pende a destra e questo provocherà nel protagonista il non riconoscersi come il Moscarda che credeva di avere un naso dritto. Un incipit comico che aprirà le porte a riflessioni profonde e ad un’analisi attuale della società che ci circonda.

Con Pattavina e Bargilli, sul palcoscenico vi saranno anche gli attori Rosario Minardi, Giampaolo Romania e Mario Opinato a fare da interpreti in questo spettacolo che porta in scena il passaggio dalla Ragione alla Follia.

Il teatro e Pippo Pattavina sono un’unica cosa. Ha in comune con Pirandello i natali siciliani e per la sua notorietà è definito attore, cantante e intrattenitore. Nel corso dei suoi 65 anni di teatro, tra gli altri, ha lavorato con Giorgio Albertazzi nel “Riccardo III” e ha fatto parte dello spettacolo “Il comico e la spalla”, scritto da Vincenzo Cerami e musicato da Nicola Piovani. Istrionico, ha prestato il suo talento anche alla televisione in fiction conosciute come “Il commissario Montalbano” e “Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo”.

Marianella Bargilli calca il palcoscenico da giovanissima, studiando ogni piccola particolarità del teatro. Ha ricoperto la parte di un’amazzone nel film “Hannibal” di Ridley Scott, ma è il teatro ad essere il suo vero habitat naturale. Interpreta ruoli che vanno dalla teatralità più classica a quella moderna e contemporanea, diretta da celebri registi come Geppy Gleijeses e Antonio Calenda. “Io, l’erede”, “Eracle di Euripide”, “Il giuoco delle parti”, “Miseria e Nobilità”, sono solo alcune delle grandi pièce a cui ha preso parte.

I biglietti di “Uno, nessuno e centomila” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line o direttamente la sera dello spettacolo all’Auditorium Casa della Pace di Caulonia. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org