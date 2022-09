Amministrative: Brescia, niente stop lezioni per 30mila studenti. Ecco il perché

BRESCIA, 16 SET - "Le elezioni non possono fermare le lezioni e tra qualche settimana si voterà a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Grazie a un fondo da 2 milioni di euro fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle,



117 sindaci hanno trovato sedi di seggio alternative alle scuole e oltre 30 mila studenti non dovranno stare a casa e potranno andare in classe. Sono 510 i seggi spostati in palestre comunali, strutture polivalenti e uffici municipali dismessi. Il Viminale ha valutato positivamente questa nostra misura e si è impegnato a stanziare fondi per i prossimi anni." Così Giuseppe Brescia, deputato del M5s e presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, a margine dell'interrogazione con il ministero dell'Interno.

"Tra i comuni hanno aderito Roma, Torino, Bologna, Siena, Pordenone e Novara e 25 enti calabresi - ha aggiunto - Siamo solo all'inizio di un percorso che dovrà necessariamente crescere. Ci sono già altri 200 comuni, non coinvolti in questi elezioni, che hanno manifestato l'intenzione di spostare seggi dalle scuole. Chiediamo al presidente Draghi e ai ministri Franco e Bianchi adeguata attenzione all'iniziativa, anche in vista della prossima legge di bilancio. Insieme a Lucia Azzolina e alla presidente della commissione Cultura, Vittoria Casa, continueremo a insistere nell'interesse degli studenti".