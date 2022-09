Anche a Castrovillari la Croce Rossa sostiene le famiglie

CASTROVILLARI (CS) 01 APR. - Anche ai piedi del Pollino la Croce Rossa Italiana è fortemente impegnata a dare sostegno alle famiglie

indigenti con la distribuzione di viveri, dal momento che l’emergenza dovuta al Covid-19, oltre che sul fronte sanitario, impegna tutti anche sul versante sociale in una sfida parimenti grande e difficoltosa.

Sollecitata dal sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, promotore di una raccolta fondi per questo servizio, la Croce Rossa di Castrovillari ha trasformato il proprio magazzino in un piccolo supermercato solidale al quale afferiscono le famiglie che in questo momento non hanno nessuna fonte di reddito e, a causa di questa lunga emergenza, si sono ritrovate a non poter sfamare i propri figli.

Il servizio viene rispettando le indicazioni sul contenimento del contagio impartite dai decreti ministeriali e si attua con la consegna di una spesa settimanale secondo un paniere appositamente studiato, avvalendosi di esperti del settore e contenente tutti quegli alimenti necessari ad una corretta alimentazione. Con queste attività, la Croce Rossa di Castrovillari ha di fatto anticipato il nuovo decreto ministeriale che sottolinea proprio le gravi difficoltà di molte famiglie.

L’obiettivo voluto dalla Cri di Castrovillari è aiutare superare questo difficile momento con meno angoscia e maggiore dignità. I volontari con impegno e abnegazione accompagnano la consegna della spesa con un sorriso e con una parola di conforto che vale sempre tanto. Tali attività avvengono anche nel Centro Operativo Comunale per la distribuzione dei farmaci e c’è sempre qualcuno pronto a rispondere telefonicamente ad ogni richiesta che ci viene fatta. In questo periodo l’invito è di rimanere in casa, ci proverà anche la Croce Rossa ad aiutare a farlo.