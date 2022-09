Ancora vandali al parco giochi. Stavolta la telecamera li ha beccati

BOVALINO (RC), 01 MARZO - Ci risiamo! La solita “gang" di sfaccendati ha preso nuovamente di mira il parco giochi “Luciano Saffioti”, l’area verde dedicata ai bambini ed alle loro famiglie che si trova sul lungomare San Francesco di Paola, a Bovalino marina (Rc). Un luogo di svago e divertimento che già altre volte era stato oggetto delle deplorevoli attenzioni di questi sciagurati vandali che agiscono con selvaggia violenza danneggiando, oltre a numerose autovetture in sosta sul territorio comunale, anche attrezzi, giochi, panchine e perfino la staccionata che recinta l’intera area verde del parco. Questa volta l’episodio è ben più grave perché nonostante l’installazione di una telecamera fissa che monitora l’intera zona, i vandali hanno agito incuranti del sistema di videosorveglianza sfidando, di fatto, chi ha il compito di controllare e tutelare la sicurezza delle persone ma anche delle strutture di pubblica utilità.

L’episodio, ovviamente, è stato subito riportato sui social e tanti sono stati i commenti di condanna, commenti che lasciano trapelare una generale insoddisfazione, da parte delle forze sane del paese, a poter far fronte a questo genere di vili episodi. Riportiamo di seguito uno dei tanti post pubblicati su facebok: “Aspettiamo di sapere chi è stato a ricompiere tali gesti di inciviltà. Adesso, che nei punti interessati c’è un sistema di video sorveglianza funzionante e di certo le staccionate e le panchine in questo paese non si rompono da sole. Tutto questo è veramente vergognoso e indecoroso per il paese di Bovalino, speriamo che i responsabili siano puniti per quello che hanno commesso”

Immediato anche l’intervento sull’episodio da parte del Sindaco, Vincenzo Maesano, che ha detto, tramite un post sul suo profilo fb: “Ancora una volta il nostro parco giochi è stato oggetto di atti vandalici, anche stanotte dopo la sera del 27 febbraio, un gruppo di ragazzi hanno divelto giostre e staccionata. Questa volta sarà diverso grazie alla telecamera installata nei mesi scorsi, ora ci sono i filmati! Ho già contattato le forze dell'ordine...le denunce dell'amministrazione comunale che, ad ogni gesto contrario alle regole civili e giuridiche, sono state proposte...c'è tutto per identificare e punire questi soggetti.

Scrivo ciò per evidenziare a chi sostiene sistematicamente, che l'amministrazione non ha il coraggio o non controlla o non sanziona chi sta, per l'ennesima volta, tentando di gettare fango su chi rappresenta le istituzioni.Diffidate da queste persone che vogliono solo cavalcare il sentimento popolare per il loro consenso personale, fatelo perché come non mai in questi tre anni di amministrazione, grazie ai fondi spesi per riparare e ampliare il sistema di videosorveglianza, grazie alla stretta sinergia instaurata con le forze dell'ordine e con le istituzioni e grazie alla volontà chiara di cambiare la nostra Bovalino, sono state poste in essere azioni e iniziative volte al risanamento sociale del paese non facendosi condizionare da niente e nessuno!

Grazie infinite a tutti coloro, e sono la stragrande maggioranza, che si stringono attorno alle istituzioni al fine di evidenziare la necessità di risposte affinché questo stato di cose cambi”

Ora la palla passa in mano a chi ha il compito di visionare i filmati per individuare , una volta per tutte, i responsabili di questi insani gesti. L’augurio è che finalmente si sanzioni in maniera esemplare per riportare, finalmente, un po di tranquillità e serenità in tutto l’ambiente.

Pasquale Rosaci