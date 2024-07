Dopo Roma e Milano, domani sera Luigi Strangis conclude a Lamezia il suo Tour “Unplugged”

roma milano luigi-strangis lamezia tour-unplugged

Con un sold out annunciato da diverse settimane, domani sera Luigi Strangis torna in concerto nella sua Lamezia Terme, al Teatro Comunale Grandinetti. Dopo Roma e Milano, si conclude in Calabria il suo tour “Unplugged”, che ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni tappa. Il concerto inizierà alle 21:30, l’ingresso in teatro è previsto dalle ore 20:00.

Luigi Strangis, cantautore e polistrumentista, è un autentico giovanissimo talento della musica italiana. Il vincitore della 21° edizione di Amici di Maria De Filippi, nel suo live sarà accompagnato da Luca Monaldi (batteria e percussioni) e Nicolò Pagani (basso e contrabbasso). L’evento fa parte del ricco programma di “Fatti di Musica 2024”, la 38° edizione del Festival del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna, che aveva ospitato Strangis nella straordinaria cornice dello Stadio d’Ippolito nell’edizione 2022, premiandolo con il Riccio d’Argento di Gerardo Sacco.

Durante le circa due ore di concerto Luigi eseguirà tutti i brani che lo hanno imposto all’attenzione del grande pubblico, tra cui i singoli Tienimi Stanotte, certificato “Oro”, Stai Bene Su Tutto, che ha anticipato il disco di inediti Voglio la gonna, Adamo ed Eva, Tulipani Blu, brano inciso con Matteo Romano, Stupida libertà, una canzone dalle atmosfere acustiche e dal testo profondamente riflessivo. Pronto l’abbraccio dei familiari, delle istituzioni cittadine e dei suoi numerosissimi fan, molti dei quali arriveranno da tutta Italia .