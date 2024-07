Giornata della Legalità a Simeri Crichi: un incontro tra cultura e memoria

Una giornata di riflessione e impegno contro la mafia:** Nel suggestivo scenario del TH Hotel a Simeri Mare, il Comune di Simeri Crichi ha organizzato un convegno partecipatissimo con la presenza della magistrata Marisa Manzini, interventi delle scuole locali e la premiazione di giovani talenti.

SIMERI CRICHI - Il comune di Simeri Crichi ha ospitato un importante evento dedicato alla legalità e al ricordo delle vittime della mafia, organizzato nei locali della sala convegni del TH Hotel a Simeri Mare. Per la prima volta, questa struttura, solitamente riservata ai turisti, è stata aperta al pubblico locale, in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo grado dei plessi di Simeri Crichi e Soveria Simeri.

Un convegno partecipatissimo

Promotori dell'evento sono stati il Comune di Simeri Crichi, l'Istituto Comprensivo Cropani-Simeri Crichi, il Servizio Civile e il Centro Studi Futura. Ospite d'onore della giornata è stata la magistrata Marisa Manzini, che ha presentato il suo libro "Donne custodi donne combattenti" a una platea attenta e coinvolta. Il convegno è stato coordinato dal responsabile del servizio civile, Francesco Pollinzi.

Omaggio a Filippo Cosco

La giornata è iniziata con la consegna di una targa ai familiari di Filippo Cosco, ispettore della Polizia di Stato di Simeri Crichi prematuramente scomparso, ricordato come uno dei più integerrimi servitori dello Stato. La targa è stata consegnata dall'amministrazione comunale, con un commovente ricordo della magistrata Manzini che ha avuto più volte occasione di collaborare con Cosco.

Interventi e riflessioni

Il sindaco Davide Zicchinella, insieme alla vice sindaco Giusy Pugliese, ha aperto i lavori ringraziando i responsabili del TH Hotel per l'ospitalità. Zicchinella ha sottolineato l'importanza della correttezza amministrativa e della legalità, ricordando come la prima riunione della Giunta Comunale si sia tenuta in uno stabile confiscato alla 'ndrangheta nel quartiere Apostolello, destinato a diventare un Centro Antiviolenza.

Il contributo degli ospiti

Nel corso dell'incontro, che ha visto la partecipazione del dirigente scolastico dott. Antonio Bulotta e del dott. Felice Caristo, sono state sollevate domande dagli studenti che hanno animato il dibattito con canti e interventi. La dottoressa Manzini ha dimostrato grande empatia e capacità nel relazionarsi con i giovani, forte della sua esperienza sia come magistrata sia come scrittrice di tematiche mafiose.

Premiazione e riconoscimenti

Alla manifestazione ha partecipato anche la neo eletta Baby Sindaca di Simeri Crichi, Giorgia Chirico. In chiusura, è stata premiata la studentessa Chiara Dell'Apa, vincitrice del contest "Antimafia a Fumetti", per il suo eccellente contributo alla sensibilizzazione sul tema della legalità attraverso l'arte del fumetto.

L'evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e di impegno per la comunità di Simeri Crichi, evidenziando il ruolo fondamentale della cultura e dell'educazione nella lotta contro la criminalità organizzata e nella promozione della legalità.