Ardore-Calcio: Alberto Criaco sarà il futuro allenatore dell'Ardore Calcio.

ARDORE (RC), 25 MAG - Ad Ardore (Rc) ancora non si sono spenti gli echi sportivi festaioli dovuti ad una strepitosa promozione in “Eccellenza”, promozione attesa per oltre un trentennio (l’ultima volta era stata nel lontano 1993/94), che già si pensa alla ripartenza ed ai nuovi obiettivi da raggiungere. In quest’ottica, oggi, presso lo studio legale del Presidente dell’Ardore Calcio, l’Avv. Eugenio Minniti, si è svolta una partecipata conferenza stampa nel corso della quale è stato dato l’annuncio dell’accordo raggiunto con il nuovo mister per la stagione calcistica 2024/25 (il condizionale è d’obbligo) che dovrebbe essere Alberto Criaco, ex tecnico del Brancaleone che tanto bene ha fatto prima al servizio della Bovalinese e poi, nel corso di questi ultimi quattro anni, al servizio proprio del Brancaleone. Ricordiamo che Alberto Criaco di recente è stato designato quale miglior allenatore della categoria di “Eccellenza”, un riconoscimento tanto prestigioso quanto mai meritato.

La società amaranto, pertanto, ha scelto di affidarsi a Criaco e lo ha fatto in maniera convinta e consapevole perché sa che si tratta di un tecnico preparato, affidabile, navigato nella specifica categoria e particolarmente stimato per la tenacia e l’alta professionalità che mette in campo allo scopo di conseguire il migliore risultato possibile. Criaco, tra le altre cose, è un tecnico che predilige molto lavorare con i giovani e, soprattutto, con quelli cresciuti e formatosi in loco, fatto che certamente non dispiace alla società amaranto che in questi ultimi anni ha dovuto fare i conti anche con le notevoli spese sostenute per mantenere in squadra giocatori che, seppur bravi, hanno rappresentato un notevole costo di mantenimento. A convincere Criaco a sposare il progetto Ardore c’è anche il fatto che il tecnico ama molto lavorare ad ampio respiro su un progetto che ponga al centro dell’interesse sportivo i giovani calciatori locali, molti dei quali hanno dimostrato, anche di recente, di essere in grado di fare la differenza. A tal proposito vanno ricordati senz’altro i giovani Michele Mazzone e Giuseppe Politanò (entrambi dell’Ardore) convocati nel recente torneo delle regioni che ha visto la Calabria arrivare seconda dietro il Piemonte-Valle d’Aosta.

Alla conferenza stampa non ha preso parte Alberto Criaco, assenza dovuta essenzialmente a motivi di opportunità professionale. Ma da quanto detto dal Presidente Minniti in conferenza stampa, e da quanto si è riusciti a percepire dai vari rumors vicini all’allenatore, sembrerebbe proprio che i propositi in merito ad un progetto vincente che preveda l’accesso alla 4^ serie (serie D), nel breve volgere di un triennio, siano abbastanza chiari e collimanti. E come si suol dire…se son rose fioriranno!

Dopo le domande di fila dei giornalisti intervenuti e prima della conclusione della conferenza stampa, il Presidente Minniti ha voluto ringraziare tutti gli attori principali della splendida promozione, ad iniziare dal capitano-allenatore in 2^ Francesco Maviglia che di recente ha lasciato l’attività agonistica attiva e la società amaranto, al Direttore Sportivo Leo Criaco, e per finire ai calciatori stranieri che tanto hanno dato alla società ardorese sia in termini professionali che umani.





Pasquale Rosaci