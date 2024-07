Nuove regole per l'Arcomagno: Ordinanza Sindacale per una fruizione sostenibile

Stabilite Regole per la Fruizione dell'Area dell'Arcomagno. Ordinanza sindaco regola ingressi su spiaggetta e sulla grotta

SAN NICOLA ARCELLA (CS) - Il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, ha firmato un'importante ordinanza che stabilisce nuove regole per la fruizione dell'area dell'Arcomagno, uno dei principali attrattori naturalistici della Calabria. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal primo giugno al 15 settembre 2024.

L'ordinanza, articolata in 14 punti, definisce le modalità con cui i visitatori potranno godere dell'area in sicurezza e decoro. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della politica di salvaguardia avviata dall'amministrazione comunale per contrastare gli effetti negativi dell'overtourism.

Il servizio di controllo, vigilanza e pulizia del percorso che conduce all'Arcomagno e del sito stesso sarà garantito quotidianamente dalla Pro loco, che si è aggiudicata la gestione dei servizi relativi alle visite guidate e alla cura dell'igiene ambientale.

L'accesso alla spiaggetta e alla grotta sarà consentito dalle 8 alle 20 solo in presenza del personale addetto. È vietato spingersi fino alla grotta o passare con imbarcazioni sotto l'arco per motivi di sicurezza, legati al pericolo di caduta massi. Per accedere alla caratteristica spiaggetta, è necessario prenotare e pagare un costo di 3 euro, ridotto a 1,5 euro per i minori di 12 anni. L'ingresso è consentito solo a gruppi prestabiliti e per un massimo di mezz'ora. Inoltre, è vietato portare sdraio, ombrelloni, asciugamani, mangiare e fumare.

Lungo i sentieri che conducono all'Arcomagno, accessibili a piedi da nord e da sud, saranno installati cartelli informativi sugli aspetti escursionistici e sui pericoli di distacchi rocciosi.

L'ordinanza prevede anche la possibilità, in giorni e orari prestabiliti, di visite via mare alla spiaggia dell'Arcomagno per persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. In queste occasioni, le visite lungo i sentieri saranno sospese.

Queste nuove regole mirano a garantire una fruizione sostenibile e sicura dell'Arcomagno, preservando al contempo la bellezza naturale di uno dei luoghi più suggestivi della Calabria.