Calcio Serie C. Presidente Gianni Vrenna del Crotone: nuovo progetto e nuove ambizioni (Video)

Il Presidente annuncia il nuovo Crotone: un mix di giovani talenti e esperienza per costruire un futuro solido e competitivo.

CROTONE - Durante la conferenza stampa del Presidente del Crotone Calcio, si è affrontato un ampio spettro di argomenti riguardanti la situazione attuale e le prospettive future del club. Ecco un resoconto dettagliato degli argomenti trattati e delle dichiarazioni chiave.

Ripartenza e Nuovi Progetti

Il Presidente ha aperto la conferenza scusandosi per la mancanza di comunicazione negli ultimi tempi, dovuta a vari problemi interni ed esterni al club. Ha poi annunciato un nuovo progetto per la squadra, evidenziando la difficoltà di vincere nel calcio, citando l'esempio del Bari, che ha rischiato la retrocessione dopo essere stato vicino alla Serie A l'anno precedente.

Il nuovo progetto prevede l'affidamento della squadra a un allenatore giovane e la costruzione di una squadra altrettanto giovane. Il mercato sarà rivisitato, con particolare attenzione alle cessioni, e l'obiettivo non sarà vincere a tutti i costi, ma creare una base solida per il futuro. Nonostante le aspettative non completamente soddisfatte negli ultimi anni, il Presidente ha sottolineato che sono stati costruiti elementi importanti per la società, come l'emergere di giovani talenti.

Mercato e Strategia

Il mercato estivo sarà cruciale per il Crotone. L'annuncio del nuovo allenatore è previsto per la settimana prossima, e il mercato sarà focalizzato su giovani di talento. La composizione della squadra sarà un mix di giovani e giocatori esperti, con un occhio attento al talento già presente in rosa.

La solidità della società permette di operare con fiducia, e eventuali offerte per giocatori di mercato come Gomez e Tuminello saranno considerate. La decisione finale sui nuovi dirigenti sportivi sarà presa la prossima settimana, con un focus su un direttore sportivo capace di scouting e gestione della squadra.

Infrastrutture e Settore Giovanile

Un tema ricorrente è stato il miglioramento delle infrastrutture, in particolare lo stadio e il centro sportivo. Il Presidente ha confermato che ci sono progetti in corso per centralizzare tutte le attività in un unico posto, riducendo i costi di gestione e migliorando l'organizzazione del settore giovanile.

Per quanto riguarda lo stadio, è previsto lo smantellamento e la ristrutturazione della tribuna in conformità con i nuovi regolamenti per gli stadi di Serie A. Nel settore giovanile, sono previsti investimenti in scouting per trovare giovani talenti e rafforzare il legame con società di Serie A per la crescita dei giovani calciatori.

Appelli ai Tifosi

Il Presidente ha rivolto un appello ai tifosi per tornare a sostenere la squadra con la stessa passione di sempre, evidenziando l'importanza di avere un pubblico numeroso e partecipe, soprattutto in un momento di riorganizzazione e ripartenza. Ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, la società ha costruito una base solida per il futuro.

La volontà è di creare una squadra competitiva che, indipendentemente dai risultati, mostri impegno e dedizione, sudando la maglia per i tifosi. La conferenza si è conclusa con un messaggio di speranza e determinazione per affrontare le sfide future con un nuovo slancio, grazie al supporto della dirigenza e della tifoseria.

Di seguito il video commento integrale con il presidente del Crotone Calcio