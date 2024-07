AGID Agenzia per l’Italia Digitale Responsabile per la transizione al digitale RTD

AGID Agenzia per l’Italia Digitale Responsabile per la transizione al digitale RTD

Giorno 21-05-2024 ore 18.30 presso la sede del Polo Digitale Calabria, su suggerimento del neo coordinatore Regionale Francesco Cannataro, si è svolta una riunione per discutere sulla possibilità di introdurre una nuova figura all’interno della nostra community, che possa essere di supporto agli enti locali e centrali impegnati nella transizione al digitale, parliamo dell’introduzione della figura dell’RTD , spiega in una nota il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango “che ha tra le principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini.

In virtù dell' articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale obbliga tutte le amministrazioni a individuare un ufficio per la transizione alla modalità digitale - il cui responsabile è il RTD - a cui competono le attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione digitale e all’erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità.”

Si è pensato di dare un incarico specifico, all’interno del Polo Digitale Calabria, che possa essere di aiuto agli enti per formare ed individuare il profilo richiesto.

Erano presenti alla riunione il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango il Direttore Generale Carmine Gallo, il Segretario Generale Alfredo Andrieri, i coordinatore regionali: Salvatore Belsito, Francesco Ruffolo, Francesco Cannataro e Gianni Sanso.

Ha Partecipato alla riunione, su suggerimento del neo coordinatore Francesco Cannataro, anche il Dott. Antonio Infantino, dirigente del comune di Rende ed esperto della transizione al digitale, che ci ha illustrato ampiamente tutte le competenze che questa figura dovrà avere per poter guidare al meglio l’ente verso la transizione digitale.

Dopo un esaustivo confronto e le dovute riflessioni su come poter procedere e su come supportare gli enti affinchè possano individuare al meglio la figura professionale richiesta, si è reso disponibile a dare il proprio contributo, all’interno della nostra community, per sostenere gli enti nell’individuazione e nella formazione della figura RTD, che dovrà coordinare e garantire la trasformazione digitale della PA.

Con la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018, adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, si sollecitano tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un RTD.

Il Presidente, Emilio De Rango a fine riunione ha ringraziato il Dott. Antonio Infantino per aver mostrato la più ampia disponibilità nel partecipare all’incontro e nell’illustrarci più da vicino l’importanza della figura RTD all’interno degli enti e di come questa figura sia determinante per poter spendere al meglio i fondi PNRR destinati alla transizione digitale. A breve” Conclude il Presidente De Rango verrà ufficializzato l’incarico al Dott. Antonio Infantino come coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria con delega alla transizione al digitale RTD.