Anna la Croce e il suo talento trionfano ottenendo il 1° posto portando avanti la Calabria

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Anna La Croce conquista il primo posto al Performer Cup: un talento calabrese che sfida il bullismo e rappresenta con orgoglio la sua terra

Rossano (CS), 11 maggio 2025 – Teatro Paolella

Profonda, vera, travolgente. Queste sono le parole che hanno descritto la straordinaria performance di Anna La Croce, 18enne di Catanzaro, che ha conquistato il primo posto nella categoria Canto Over 18 – livello A alla fase regionale della Performer Italian Cup, le Olimpiadi delle Arti Performative riconosciute dal CONI.

L’evento si è svolto l’11 maggio 2025 presso il Teatro Paolella di Rossano, dove si sono esibiti giovani artisti provenienti da tutta la Calabria, pronti a sfidarsi nelle varie discipline artistiche per ottenere l’accesso alle finali nazionali di Ostia. La Performer Italian Cup è infatti una competizione che raccoglie i migliori talenti d’Italia, selezionati attraverso fasi provinciali, regionali e nazionali, per dare vita a una vera e propria Olimpiade delle Arti, che abbraccia canto, danza, recitazione, musica e molto altro.

Anna ha trionfato con il suo inedito “Ci sono anch’io”, un brano toccante che affronta il tema del bullismo, trasformando la propria voce e la sua storia personale in un messaggio di forza e speranza. Con una voce potente e una presenza scenica magnetica, Anna ha emozionato giuria e pubblico, offrendo una performance intensa e carica di significato.

A valutare la sua esibizione una giuria d’eccezione composta da Federico Moccia, celebre regista e scrittore, e Filippo Stabile, affermato regista teatrale, che hanno elogiato la cantante non solo per le sue qualità vocali, ma anche per la capacità di comunicare attraverso il corpo e lo sguardo, dimostrando un raro carisma sul palco.

“Anna ha portato un messaggio che va oltre la musica. La sua presenza sul palco è stata travolgente, e ha saputo dare forza a ogni parola della sua canzone”, hanno dichiarato i giurati.

Con il primo posto nella categoria A, la più alta del concorso, Anna conferma il suo talento artistico e conquista con merito l’accesso alla fase nazionale della Performer Italian Cup, che si svolgerà a Ostia. Ma il significato di questo risultato va oltre la dimensione personale: è anche un successo per la Calabria, una terra spesso sottovalutata ma ricca di giovani promesse.

Anna non ha mai nascosto il suo desiderio di portare in alto la sua regione, dimostrando che il sud Italia può essere protagonista nel panorama artistico nazionale e internazionale. Il suo impegno, la sua autenticità e la forza con cui racconta storie profonde come quella del bullismo la rendono un esempio per tanti ragazzi e ragazze che vivono situazioni difficili.

“‘Ci sono anch’io’ è un messaggio per chi ha sofferto, per chi è stato messo da parte. Questo brano è il mio modo di dire: non siete soli. Io sono qui per voi”, ha dichiarato Anna con commozione durante la premiazione.

Dopo il terzo posto alle Olimpiadi Europee delle Arti Performative e il terzo posto a livello mondiale alla Performer Cup 2023, questo nuovo traguardo conferma la crescita artistica di Anna La Croce e rafforza la sua missione: dare voce a chi non ce l’ha e rendere onore alla sua terra attraverso l’arte.

Con determinazione e passione, Anna dimostra che credere nei propri sogni e non smettere mai di lottare può davvero portare lontano.