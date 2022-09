Antimafia: Fi Catanzaro, da Morra vergognoso agguato a Tallini

CATANZARO, 24 GEN - "Mimmo Tallini è saldamente in campo in queste elezioni regionali, nonostante l'indegno e vergognoso agguato politico che gli ha teso il senatore Morra.

Non solo Tallini è in campo, pienamente legittimato ad essere votato ed eletto nella lista di Forza Italia, ma continua a ricevere centinaia di messaggi di solidarietà, anche da parte di elettori di altri partiti, contrariati dal complotto politico ordito per creare confusione e disorientamento nell'elettorato". Lo afferma, in una nota, Ivan Cardamone, coordinatore di Forza Italia Catanzaro.

"Il senatore Morra - prosegue Cardamone - avrà una risposta forte dalle urne, che vedranno, ne siamo certi, la rielezione di Mimmo Tallini in Consiglio regionale, quale riconoscimento per una persona vicina alla gente, che si è fatto da solo e che mai, in 35 anni di attività politica, ha avuto comportamenti illegittimi e scorretti.

Una Commissione parlamentare si dovrebbe occupare delle vere emergenze della Calabria e non essere strumento politico a ridosso di elezioni regionali".