Antonello Talerico entrerà in Consiglio Regionale, gli auguri del Sindaco Fiorita

CATANZARO, 09 FEB. - “Con la pronuncia favorevole anche in secondo grado, si aprono le porte del Consiglio regionale per Antonello Talerico che potrà rappresentare con forza ed entusiasmo la città di Catanzaro nella massima assise calabrese”. Lo afferma il sindaco Nicola Fiorita. “In attesa che, dopo la pronuncia giudiziaria con effetto immediato, le procedure amministrative facciano il loro corso – prosegue - voglio rivolgergli i miei auguri per questo importante traguardo, atteso da tempo e per cui Talerico si è speso tanto con l’impegno e la passione politica che lo caratterizzano.

Sono certo che, anche dalla prossima nuova veste e sempre vicino all’amministrazione comunale, saprà dare un contributo prezioso per portare avanti le istanze del territorio di Catanzaro in Consiglio regionale, con la giusta rappresentanza che il Capoluogo merita”.