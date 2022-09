Bovalino, anziana muore in casa di cura. Non c'era un'ambulanza disponibile. VIDEO

BOVALINO (RC), 18 NOV - A nulla è valsa la corsa in cielo dell'elicottero giallorosso dell'elisoccorso dell'Ospedale Civile di Locri. Al suo atterraggio, un'anziana Signora muore all'interno della Comunità Alloggio "Le Magnolie".

E’ stata una mattinata concitata (dalle ore 09.00 alle ore 12.00 circa) quella che hanno vissuto gli addetti della comunità alloggio “Le Magnolia”, una residenza per anziani che si trova a Bovalino (Rc), in Via S. Elena 123/A. A movimentare la struttura per anziani è stata la necessità di reperire con urgenza un’ambulanza a causa dell’ improvviso malore di un’anziana Signora, ospite da tempo del centro, tale C.E. di 95 anni, originaria di Benestare (Rc).

La Signora, ad inizio giornata, si era sentita improvvisamente male manifestando subito i segni evidenti che lasciavano presagire a qualcosa di grave. “Abbiamo cercato in ogni modo di reperire un’ambulanza tramite il 118 di Bianco e/o la Sala Operativa di Reggio Calabria -così ha dichiarato un dipendente della struttura- ma, purtroppo, non ci sono stati mezzi disponibili da poterci inviare e quindi si è perso del tempo prezioso. Tra l’altro, sembrerebbe che il 118 di Bianco sia in questo momento oggetto di sanificazione. Quindi, su consiglio della sala operativa abbiamo allertato i Carabinieri della locale Stazione di Bovalino che, con immediatezza, si sono recati subito sul posto provvedendo ad allertare il servizio di elisoccorso dell’Ospedale Civile di Locri. Dispiace, comunque, constatare che per come si sono svolti i fatti stamani sembrerebbe che per l’invio di un mezzo di soccorso si faccia una specie di classificazione tra giovani ed anziani e questo, ovviamente, non ci piace per niente”

A nulla, purtroppo, sono serviti gli sforzi, infatti l’anziana signora è deceduta proprio nell’istante dell’atterraggio del velivolo che è avvenuto all’interno del cortile adibito a parcheggio del Supermercato MD. L’intervento dei Carabinieri, con queste modalità, è già il terzo che si verifica in appena una decina di giorni.

