Botricello celebra il Patrono San Francesco, dagli eventi religiosi al concerto di Giusy Ferreri

La comunità di Botricello celebra il Patrono San Francesco di Paola con una serie di manifestazioni civili e religiose che stanno coinvolgendo l’intera comunità da alcuni giorni. Le iniziative principali si terranno venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio.

La novità più importante è rappresentata dalla volontà di tutto il paese di unirsi, per la prima volta con questa formula, in un grande comitato spontaneo che è riuscito ad organizzare eventi di livello nazionale.

La giornata di venerdì 3 maggio sarà dedicata alle celebrazioni per il gemellaggio con il Comune di Stalettì, con cui Botricello condivide la storia della sua nascita e del suo sviluppo economico e sociale. Alle 17, davanti al Palazzo Comunale, sarà accolta la nutrita delegazione di stalettesi che accompagneranno anche la statua del loro Patrono San Gregorio Taumaturgo, simbolo del legame tra i due paesi, per un incontro con il Patrono di Botricello San Francesco di Paola che avverrà per la prima volta nella storia delle due comunità. A seguire è prevista la Santa Messa con gli interventi dei sindaci Saverio Simone Puccio e Mario Gentile.

Molto intenso anche il programma di sabato 4 maggio, quando la giornata sarà caratterizzata dai suggestivi momenti di fede. La banda musicale di Girifalco accompagnerà il Santo Patrono a Botricello Superiore, suggestivo borgo in cui tutto è nato, quindi nel pomeriggio la processione per le vie principali del paese. La serata sarà conclusa dal concerto dell’artista calabrese Santino Cardamone in Piazza Pertini.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 5 maggio. Alle 18 la Santa Messa in onore del Santo, mentre alle 21 l’atteso appuntamento con il ritorno in Calabria della nota cantante Giusy Ferreri. Un concerto molto atteso che allieterà Piazza Pertini prima dei fuochi pirotecnici che concluderanno i festeggiamenti.