Misterioso incendio notturno a Alghero: due auto distrutte dalle fiamme

Le indagini sono in corso per scoprire le cause dell'evento che ha scosso il quartiere di via Cravellet

Alghero - Nella notte scorsa, un rogo ha scosso il tranquillo quartiere di Alghero, precisamente in via Cravellet. Le fiamme, inizialmente confinate ad una singola vettura, hanno rapidamente divorato anche un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze, nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco locali.

L'allarme è scattato intorno alle 23:15, quando le squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate per domare le fiamme che avevano già avvolto un'auto nella via sopracitata. Nonostante l'operatività celere delle autorità, il fuoco è riuscito a propagarsi, danneggiando irrimediabilmente un'altra vettura parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Le circostanze che hanno innescato questo incendio rimangono ancora avvolte nel mistero, ma le indagini sono state avviate dalla polizia di stato. In effetti, già nella notte, gli investigatori hanno condotto un primo sopralluogo del luogo del tragico evento, collaborando strettamente con i vigili del fuoco per raccogliere ogni possibile indizio.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alle cause dell'incendio, ma le autorità competenti assicurano di non tralasciare alcuna pista nella ricerca della verità dietro questo rogo notturno che ha lasciato due veicoli ridotti in cenere.

La comunità locale resta in apprensione, mentre le autorità si adoperano per garantire la sicurezza e fare piena luce su questo spiacevole episodio che ha colpito il cuore di Alghero.