Arrestato 64enne per tentata estorsione in cantiere edile a Cosenza

Uomo chiedeva tangente minacciando il personale, ora ai domiciliari in attesa di udienza

COSENZA, 03 MAG. - Un uomo di 64 anni è stato arrestato nella città di Cosenza per tentata estorsione dopo essersi presentato in un cantiere edile e aver chiesto una tangente.

L'episodio ha avuto luogo questa mattina quando il sospettato è entrato nel cantiere edile situato nel cuore della città, chiedendo denaro in cambio di un presunto "protezione". Secondo fonti vicine all'indagine, l'uomo avrebbe minacciato il personale del cantiere con conseguenze negative se non avesse ricevuto il denaro richiesto.

Le autorità sono state prontamente allertate e sono intervenute sul posto per arrestare il 64enne. Attualmente, l'uomo si trova ai domiciliari in attesa di udienza.

Il commissario capo della polizia locale ha dichiarato: "La polizia di Cosenza prende molto seriamente i casi di estorsione e farà tutto il possibile per assicurare che coloro che cercano di minacciare e ricattare la comunità siano portati davanti alla giustizia".

L'identità del sospettato non è stata rivelata dalle autorità, ma si sa che è un residente locale. L'indagine è ancora in corso mentre le autorità continuano a raccogliere prove e testimoni per il processo.