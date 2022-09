Anziani: esercizio fisico in patologie croniche o neurodegenerative

Il minimo comune multiplo delle patologie croniche o neurodegenerative, pur avendo differente eziologia, quadro clinico e storia naturale, risulta essere l’incapacità o la ridotta abilità nel riprodurre semplici azioni di vita quotidiana.

In questi soggetti, è importante garantire una certa mobilità dell’apparato locomotore, per impedire ai fisiologici processi degenerativi, di aggiungersi al quadro clinico già compromesso.

I nostri anziani hanno bisogno di muoversi in compagnia ed in sicurezza.

Sono da preferire attività aerobiche a basso impatto, accompagnate da esercizi di forza e di resistenza, nonché di mobilità articolare, che fungano da modello di prestazione, per tutte quelle attività da riabilitare e reintrodurre nella loro routine:

-Alzarsi e sedersi da altezze diverse;

-Afferrare oggetti che si trovano oltre la loro testa;

-Imparare a sfruttare il contributo degli arti inferiori;

-Riscoprire un’adeguata capacità prensile delle mani;

-Migliorare la capacità di equilibrio;

-Vincere piccole resistenze che riproducano gli sforzi possibili durante la giornata;

-Simulare situazioni di instabilità che stimolino il sistema neuro-motorio;

-Riprodurre i gesti delle attività domestiche;

-Imparare a gestire il dolore, soprattutto se cronico;

-Lavorare sulla respirazione e sul controllo degli arti.

Nei pazienti affetti da patologie neurodegenerative, è inoltre importante stimolare le aree cognitive (le più colpite), attraverso apposite esercitazioni che stimolino efficacemente i processi neuro-cognitivi.

È inoltre da non sottovalutare, lo straordinario contributo della Danza Sportiva quale attività ludico-motoria, per la sua spiccata attitudine allo sviluppo di abilità coordinative e psico-motorie. Grande ruolo del ballo, è da attribuire all’opportunità di socializzare e di condividere piacevolmente, un’attività estremamente sicura ed utile a conservare una buona salute fisica e mentale.

Non lasciamo da soli i nostri anziani.

Facciamo sì che si sentano protetti e sicuri ma che, soprattutto, si riscoprano ancora sufficientemente abili da poter vivere con dignità, circondati dall’affetto dei propri cari.

Dott.ssa Michela Quatrini