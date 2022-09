Apparecchi Pos rubati trovati dai carabinieri a Catanzaro. Erano in un appartamento disabitato nella zona sud

CATANZARO, 09 GEN - I carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, nel corso di controlli per il contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di appartamenti in zona sud, hanno trovato, in un appartamento abbandonato e inagibile in Viale Isonzo, 51 apparecchi per pagamento del tipo POS nuovi in scatole alcune delle quali ancora sigillate.



Dopo un primo controllo, i militari hanno accertato che il materiale era provento di un furto compiuto a Catanzaro tra il 2 e il 4 gennaio scorsi ai danni del furgone di un dipendente di un'azienda specializzata nell'installazione dei Pos. Il materiale trovato, il cui valore di mercato è pari a quasi 10.000 euro, è stato sottoposto a sequestro.