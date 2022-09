Arrestata Prefetto: Procura, confermata ipotesi d'accusa

COSENZA, 2 GEN - "La Procura della Repubblica di Cosenza, nell'assumere nell'immediatezza la direzione delle indagini, ha disposto una serie di riscontri, operati con prontezza e particolare professionalità dalla Squadra mobile, che hanno positivamente confermato l'ipotesi di accusa". É quanto riferisce in un comunicato stampa la Procura della Repubblica di Cosenza in relazione all'arresto del prefetto Paola Galeone, posta ai domiciliari con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il reato che viene contestato al prefetto Galeone é stato commesso tra il 23 ed il 28 dicembre scorsi. "Il procedimento penale - si aggiunge nella nota - é stato iscritto a seguito di denuncia presentata alla Squadra mobile di Cosenza in data 23 dicembre 2019 da un privato cittadino (l'imprenditrice Cinzia Falcone,

Lega, sconcerta silenzio Viminale

"Arrestato il prefetto di Cosenza con l'accusa di corruzione. Sconcerta il silenzio del ministero dell'Interno: i cittadini di Cosenza e della Calabria meritano trasparenza ed efficienza". Lo afferma Cristian Invernizzi, deputato e coordinatore della Lega in Calabria, commentando l'arresto del prefetto Paola Galeone