Arrestati i presunti autori della rapina a guardie giurate a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA 29 SETT. - Tre arresti a Reggio Calabria per una rapina a guardie giurate avvenuta nel settembre 2022. La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha catturato i presunti autori di questo crimine, che ha coinvolto due guardie giurate impegnate nel trasporto di denaro contante da una banca nel centro della città. Questi arresti sono stati effettuati in collaborazione con i Commissariati di Gioia Tauro, Palmi e Polistena, in ottemperanza a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da un Gip del Tribunale su richiesta della Procura di Reggio Calabria.

I tre arrestati, di età compresa tra 25 e 50 anni, con precedenti penali e di polizia, sono accusati di rapina. Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, i presunti autori della rapina hanno minacciato le guardie giurate con un'arma e sono riusciti a ottenere un "bussolotto" contenente circa 60.000 euro e la pistola di servizio di uno dei due vigilantes. Inoltre, hanno aspettato il furgone blindato dell'agenzia di sicurezza e, dopo aver notato l'ingresso delle guardie giurate nella banca, si sono nascosti all'interno del bancomat, fingendo di essere impegnati in un'operazione. Una volta che la guardia giurata è uscita dal caveau con il denaro contante, è stata immobilizzata, e i rapinatori le hanno sottratto il denaro e la pistola di servizio, quindi sono fuggiti nonostante un tentativo di inseguimento da parte delle guardie giurate stesse.

Le fasi della rapina sono state ricostruite grazie all'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza cittadine, seguita da attività di intercettazione telefonica. Queste attività hanno fornito prove gravi a carico dei due autori materiali e del loro complice. Quest'ultimo, sebbene non abbia partecipato direttamente all'aggressione alla guardia giurata, ha agevolato la rapina fungendo da "palo" e aiutando uno dei complici a fuggire.